MEDEZEจับมือพันธมิตร ตั้ง “ จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ ”

เมดีซ กรุ๊ป ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และ "เครตาน แอสโซซิเอท " ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้ง " จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์" ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 105 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงงานผลิต Cell Culture Media และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) ตามมาตรฐาน GMP ลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยและการผลิตชีวเวชภัณฑ์ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต ATMPs ของภูมิภาค
บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัท เครตาน แอสโซซิเอท จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งบริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 105 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงงานผลิต Cell Culture Media และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (ATMPs) ตามมาตรฐาน GMP ลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ สนับสนุนการวิจัยและการผลิตชีวเวชภัณฑ์ พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง Biopharma และ Medical Innovation Hub ของเอเชีย นอกจากนี้ บริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ยังมีเป้าหมายต่อยอดสู่การเป็น Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) สำหรับผลิตภัณฑ์ชีวเวชภัณฑ์ เพื่อรองรับการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล นักวิจัย และบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าช่วยลดต้นทุนการผลิตและการรักษาด้วยเซลล์บำบัดลงประมาณ 30–50% เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการจัดตั้ง “บริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย
ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ในฐานะศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical Hub ด้วยศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพของสถานพยาบาล และความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศอย่างไรก็ตาม เป้าหมายสำคัญในระยะต่อไป คือ การยกระดับจากการเป็นประเทศที่มีบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สู่การเป็นประเทศที่สามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี และเป็นเจ้าของนวัตกรรมทางการแพทย์ของตนเอง หนึ่งในเทคโนโลยีสำคัญของอนาคต คือ Advanced Therapy Medicinal Products หรือ ATMPs ซึ่งเป็นการแพทย์ขั้นสูง ครอบคลุมทั้งเซลล์บำบัด ยีนบำบัด และเทคโนโลยีชีวภาพ ที่กำลังเข้ามาเปลี่ยนแนวทางการดูแลรักษาโรคทั่วโลก
ATMPs ไม่ใช่เพียงนวัตกรรมทางการแพทย์ แต่เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลงทุนด้านเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงในวันนี้ จึงเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต เป็นการสร้างรากฐานให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่การเป็น Medical Innovation Hub อย่างแท้จริง
พร้อมกันนี้ ได้แสดงความยินดีและชื่นชมคณะผู้บริหารและทีมงานทุกภาคส่วนได้แก่ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคงทางยาและระบบสุขภาพของประเทศ บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) องค์กรไทยที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีด้านเซลล์และชีวภาพ จนสามารถสร้างมาตรฐานในระดับสากล รวมถึงบริษัท เครตาน แอสโซซิเอท จำกัด ที่เข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงและต่อยอดศักยภาพของนวัตกรรมไทย ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อภาครัฐและภาคเอกชนรวมพลังกัน จะสามารถสร้างสิ่งใหม่ ที่ไม่เพียงเกิดประโยชน์ต่อองค์กร แต่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ
แพทย์หญิงมิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การเภสัชกรรมมีภารกิจสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านยา เวชภัณฑ์ และระบบสาธารณสุขของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายไม่เพียงเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ แต่ยังรวมถึงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีสุขภาพได้ในระยะยาว
ในยุคที่โลกกำลังก้าวเข้าสู่การแพทย์สมัยใหม่ เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง หรือ Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) กำลังมีบทบาทสำคัญต่ออนาคตของการรักษาโรค ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม MEDEZE และ Cretan Associates ในครั้งนี้ จึงถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดขีดความสามารถของประเทศไทย จากความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยา ไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคต
เราเชื่อว่าการผสานจุดแข็งของภาครัฐและภาคเอกชน จะช่วยสร้างระบบนิเวศด้าน Biotechnology ของประเทศ ตั้งแต่การพัฒนา การผลิต ไปจนถึงการนำไปใช้ประโยชน์จริง โดยทุกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือนี้ จะต้องผ่านกระบวนการประเมินและรับรองมาตรฐานขององค์การเภสัชกรรมในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนส่งต่อสู่การใช้ประโยชน์ในระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการแพทย์ไทย ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาที่ก้าวหน้าได้มากยิ่งขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการสร้างองค์กรใหม่ แต่คือการวางรากฐานสำคัญของอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคต และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Innovation Hub ในระดับภูมิภาค”
นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MEDEZE เปิดเผยว่า บริษัทได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรม (อภ.) และบริษัท เครตาน แอสโซซิเอท จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงจัดตั้งบริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 105 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโรงงานผลิต Cell Culture Media หรือ น้ำยาเพาะเลี้ยงเซลล์ ตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรม Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) อันเป็นรากฐานสำคัญของการรักษาด้วยเซลล์และการแพทย์แม่นยำแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายลดการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านห่วงโซ่อุปทานทางการแพทย์ และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตชีวเวชภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย
โดยโรงงานของ บริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด จะมุ่งเน้นการผลิต Cell Culture Media แบบ Liquid Media ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของการเพาะเลี้ยงเซลล์ ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP โดยมีกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ 150,000 ลิตรต่อปี รองรับทั้งความต้องการภายในประเทศและการส่งออกสู่ภูมิภาคเอเชีย ช่วยลดต้นทุนการผลิตและการรักษาด้วยเซลล์บำบัดลงประมาณ 30-50% โดยมีเป้าหมายลดการนำเข้าวัตถุดิบสำคัญจากต่างประเทศ เพิ่มความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานด้านการแพทย์ และสนับสนุนการวิจัย การพัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์ชีวเวชภัณฑ์ในประเทศ
นายแพทย์วีรพลกล่าวเพิ่มเติมว่า กว่า 16 ปีที่ผ่านมา MEDEZE มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี บุคลากร และมาตรฐานระดับสากล เพื่อวางรากฐานด้านเทคโนโลยีเซลล์และการแพทย์ขั้นสูงของประเทศไทย การจัดตั้ง บริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงความร่วมมือทางธุรกิจ แต่เป็นก้าวสำคัญของการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างระบบนิเวศด้าน Advanced Therapy Medicinal Products (ATMPs) ที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาและต่อยอดได้ด้วยศักยภาพของคนไทย MEDEZE เชื่อว่าอนาคตของการแพทย์คือการสร้างโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงนวัตกรรมการรักษาที่แม่นยำ ปลอดภัย และมีคุณภาพ พร้อมมุ่งร่วมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Innovation Hub ของภูมิภาค และพิสูจน์ว่านวัตกรรมการแพทย์ระดับโลกสามารถเกิดขึ้นได้จากประเทศไทย
"ประเทศไทยต้องไม่เป็นเพียงผู้ใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ แต่ต้องเป็นผู้สร้างนวัตกรรมการแพทย์ของตนเอง" นายแพทย์วีรพลกล่าว
ทั้งนี้ MEDEZE ยืนหยัดในฐานะ ธนาคารสเต็มเซลล์รายเดียวในไทยที่ถูกกฎหมายและได้มาตรฐาน ให้บริการฝากเก็บสเต็มเซลล์และเซลล์ภูมิคุ้มกันแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน จนก้าวขึ้นเป็น ผู้นำด้านการฝากเก็บสเต็มเซลล์เฉพาะบุคคลที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2015 และการรับรอง AABB พร้อมเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทั้ง AXP AutoXpress® Platform และ Cryopreservation ซึ่งรับประกันความแม่นยำและปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการคัดแยกและจัดเก็บเซลล์ ครอบคลุมทั้งเลือดสายสะดือ เนื้อเยื่อสายสะดือ ไขมัน รากผม และ NK Cells เพื่อรองรับแผนดูแลสุขภาพระยะยาวที่หลากหลาย
ด้านนายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เครตาน แอสโซซิเอท จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและการพัฒนาโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เครตาน แอสโซซิเอท การเข้าร่วมของ Cretan Associates ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนของ Heracle Capital กองทุน Private Equity ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจด้าน Healthcare และ Longevity ซึ่งมีเป้าหมายในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่มีศักยภาพให้เติบโตและขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เราเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของอนาคต ที่สามารถสร้างคุณค่าทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ความร่วมมือในการจัดตั้ง บริษัท จีพีโอ เมดีซ เอ็มพาวเวอร์ จำกัด ครั้งนี้ เป็นการผสานจุดแข็งของแต่ละองค์กร ทั้งด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี มาตรฐาน และเครือข่าย เพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล
Heracle Capital พร้อมสนับสนุนการเติบโตของโครงการนี้อย่างเต็มศักยภาพ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน Biotechnology และ Medical Innovation Hub ของภูมิภาคในอนาคต”