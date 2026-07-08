บิทคอยน์ฟื้นตัว 11% จากจุดต่ำสุด จับตารายงาน FOMC ชี้ชะตาทิศทางราคา

บิทคอยน์ฟื้นตัวได้ 11% จากจุดต่ำสุดรอบ 21 เดือน หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐอ่อนแอกว่าคาด ทำให้ตลาดตัดความเสี่ยงขึ้นดอกเบี้ยออกไปก่อน แต่ CryptoSlate ชี้ว่าการดีดตัวครั้งนี้ยืนอยู่บนสมมติฐานเดียว และการเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC เดือนมิถุนายนในวันพุธจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าแรงซื้อที่หวนกลับมามีเนื้อหนังจริงหรือไม่ เพราะทั้งฝั่ง ETF และ on-chain ยังส่งสัญญาณเตือนอยู่พร้อมกัน
บิทคอยน์ซื้อขายแถว 64,000 ดอลลาร์ในวันอังคาร พลิกกลับจากจุดต่ำใต้ 58,000 ดอลลาร์ที่ทำไว้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 21 เดือน แรงฟื้นตัวมาจากรายงานตลาดแรงงานสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งระบุว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นเพียง 57,000 ตำแหน่ง หรือประมาณครึ่งหนึ่งของที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้ ที่หนักกว่านั้นคือสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) ยังปรับลดตัวเลขการจ้างงานรวมของเดือนเมษายนและพฤษภาคมลงอีก 74,000 ตำแหน่ง ขณะที่อัตราว่างงานที่ลดลงมาที่ 4.2% มาจากคนกว่า 720,000 รายออกจากตลาดแรงงาน ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานหล่นมาที่ 61.5%
ตัวเลขชุดนี้ทำให้ตลาดปรับความคาดหวังด้านนโยบายการเงินทันที CME FedWatch ล่าสุดชี้ว่ามีความน่าจะเป็นราว 76% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 28-29 กรกฎาคม และมีโอกาสราว 40% ที่ยังจะขึ้นดอกเบี้ยได้ภายในสิ้นปี บิทคอยน์ทะยานพร้อมกับทองคำและหุ้น ในสิ่งที่นักวิเคราะห์ของ Barron's เรียกว่า "การปรับราคาคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐ"
เอกสารที่นักลงทุนทั่วโลกรอดูในวันพุธนี้คือรายงานการประชุม FOMC วันที่ 16-17 มิถุนายน ซึ่ง Fed จะเผยแพร่เวลา 14.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐ รายงานฉบับนี้จะเปิดเผยสิ่งที่คณะกรรมการ รวมถึง เควิน วอร์ช (Kevin Warsh) ประธาน Fed คนปัจจุบัน พูดถึงกันในห้องประชุมจริงๆ ซึ่งต่างจากแถลงการณ์อย่างเป็นทางการที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว
ในการประชุมเดือนมิถุนายน Fed ยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ 3.50-3.75% ถอดถ้อยคำที่เคยส่งสัญญาณว่าอาจลดดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ออก และปรับประมาณการกลางสำหรับปี 2569 ไปในทิศทางที่อาจต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อยหนึ่งครั้ง บิทคอยน์ใช้เวลาสองสัปดาห์หลังการประชุมไหลลงสู่จุดต่ำสุด เพราะตลาดตีความว่านโยบายจะตึงตัวต่อเนื่อง จนกระทั่งตัวเลขการจ้างงานที่อ่อนแอพลิกสถานการณ์
หากรายงานการประชุมเดือนมิถุนายนเผยให้เห็นว่ากรรมการ Fed กังวลเรื่องความอ่อนแอของตลาดแรงงาน แรงกดดันสินเชื่อ หรือความเสี่ยงที่จะกดดอกเบี้ยแน่นเกินไป การปรับราคาแบบ dovish ของตลาดจะได้รับการยืนยัน และการฟื้นตัวของบิทคอยน์จะมีรากฐานที่แข็งแกร่งขึ้น แต่ถ้ากรรมการยังพูดถึงอัตราเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและเงื่อนไขสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยเป็นหลัก บิทคอยน์ที่ดีดตัวไปแล้ว 11% จะสูญเสียเหตุผลที่ค้ำยันอยู่
ฝั่ง ETF บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวยังเปราะบาง กองทุน ETF บิทคอยน์สปอตในสหรัฐรับเงินไหลเข้า 223 ล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นยอดเงินไหลเข้ารายวันสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และถือเป็นการยุติสายการไหลออก 10 วันต่อเนื่องที่ดูดเงินออกไปถึง 2,730 ล้านดอลลาร์ กระนั้นความจริงที่หนักกว่าคือ ETF บิทคอยน์สูญเสียเงินไปเกือบ 8,500 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม วันเดียวที่ไหลเข้าไม่เพียงพอที่จะพลิกภาพ ตลาดต้องการหลายวันติดต่อกันก่อนที่นักลงทุนสถาบันจะมองว่าช่วงนี้เป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจ
ด้าน on-chain เพิ่มความกังวลอีกชั้น วาฬที่ถือบิทคอยน์ปริมาณมากส่งเหรียญเข้ากระดานรวมกันราว 49,000 เหรียญในช่วงที่ราคาฟื้นกลับมาแถว 60,000 ดอลลาร์ นั่นหมายความว่ามีแรงขายเตรียมรอรับอยู่ในตลาดหากราคาดีดต่อ ขณะที่โครงสร้าง options ชี้ว่า dealer gamma กระจุกตัวที่ระดับ 60,000 และ 62,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ทั้งพยุงราคาและเร่งการร่วงลง ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ราคาทะลุออกไป
ทั้งนี้หากบิทคอยน์ยืนเหนือ 62,000 ดอลลาร์ได้หลังรายงาน FOMC เผยแพร่ การฟื้นตัวยังดำเนินต่อ หากทะลุ 64,700 ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของวันจันทร์ได้ จะเป็นสัญญาณยืนยันการกลับตัว แต่ถ้าร่วงกลับไปที่ 58,000 ดอลลาร์ จะบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวครั้งนี้เป็นเพียง dead cat bounce ภายในตลาดขาลง ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 126,198 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2568
สำหรับนักลงทุนไทยและอาเซียน การประชุม FOMC ครั้งนี้มีนัยยะเกินกว่าแค่ราคาบิทคอยน์ ทิศทางนโยบายการเงินสหรัฐส่งผลโดยตรงต่อค่าเงินบาท ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจ และความเต็มใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะถือสินทรัพย์เสี่ยงในภูมิภาค หากรายงาน FOMC วันพุธยืนยันน้ำเสียง dovish ดอลลาร์อ่อนค่าและสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกรวมถึงคริปโตมีแนวโน้มได้แรงหนุนพร้อมกัน แต่ถ้าเนื้อหาในเอกสารออกมาแข็งกร้าวกว่าที่ตลาดคาด การปรับฐานของบิทคอยน์อาจดึงตลาดคริปโตเอเชียให้ปรับลงตามด้วย