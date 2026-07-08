หุ้นปิดดิ่ง 27.88 จุดขายลดเสี่ยงหลังสถานการณ์ ตอ.กลางกลับมาตึงเครียด-ราคาน้ำมันดีดขึ้น

SET ปิดที่ 1,576.25 จุด ลดลง 27.88 จุด (-1.74%) มูลค่าซื้อขาย 97,962.50 ล้านบาทนักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลง รับแรงขายลดความเสี่ยง หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง จากการที่อิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลง อีกทั้งราคาน้ำมันกลับมาปรับเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้น แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางต่อเนื่อง พร้อมให้แนวต้าน 1,590-1,600 จุด แนวรับ 1,560-1,570 จุด ข่าวตลาดการเงิน
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้ปิดที่ 1,576.25 จุด ลดลง 27.88 จุด (-1.74%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 97,962.50 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีวันนี้เคลื่อนไหวแดนลบและปรับตัวลงแรงในภาคบ่าย โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,574.13 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,608.18 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 108 หลักทรัพย์ ลดลง 406 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 140 หลักทรัพย์ หุ้นและพันธบัตร
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ หลังจากที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมาอีกครั้ง จากการที่อิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับประธานาธิบดีสหรัฐมีการระบุถึงข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐและอิหร่านสิ้นสุดลงแล้ว ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกลับมากดดันต่อตลาดหุ้นอีกครั้ง
ขณะเดียวกันมีแรงขายหุ้นขนาดใหญ่ออกมาลดความเสี่ยง โดยเฉพาะแรงขาย DELTA หุ้นกลุ่มแบงก์ ท่องเที่ยว เป็นต้นจากที่ก่อนหน้านี้กลับมาฟื้นตัว หลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงไป แต่จากปัจจุบันสถานการณ์พลิกกลับมาตึงเครียดอีกครั้ง ทำให้นักลงทุนขายออกมาเพื่อลดความเสี่ยงก่อน แต่หุ้นกลุ่มที่อิงกับราคาน้ำมันกลับมาปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในตะวันอออกกลางต่อเนื่อง เพราะมีผลต่อราคาน้ำมัน และมีผลต่อเงินเฟ้อ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางดอกเบี้ย และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) และมีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นด้วยเช่นกัน โดยให้แนวต้าน 1,590-1,600 จุด แนวรับ 1,560-1,570 จุด