กอบศักดิ์ คาด GDP ปีนี้โต 1.5-2% ห่วงสงครามวนลูป ปัจจัยกดดันเศรษฐกิจ

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) กล่าวถึงสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กลับมาปะทุอีกครั้ง หลังเกิดการโจมตีตอบโต้กันต่อเนื่อง ว่า ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับขึ้นอีกราว 10% จากประมาณ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล มาอยู่ที่ระดับ 76-76.5 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยมองว่าสถานการณ์ขณะนี้ได้วนกลับมาที่เดิม และตลาดยังต้องติดตามท่าทีของสหรัฐฯ หลังอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้หลายจุด เพราะที่ผ่านมา เมื่อเกิดการโจมตี สหรัฐฯ มักมีการตอบโต้กลับ ซึ่งอาจทำให้ความขัดแย้งยกระดับ และขยายวงกว้างขึ้นได้
นายกอบศักดิ์ ระบุว่า สิ่งที่น่ากังวล คือ รูปแบบการตอบโต้กันไปมา หากแต่ละฝ่ายเดินหน้าตอบโต้ และเพิ่มระดับความรุนแรง อาจทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อ และยากต่อการคาดการณ์จุดยุติ โดยราคาน้ำมันโลก ได้สะท้อนความกังวลของตลาดแล้ว จากความเสี่ยงด้านเสถียรภาพพลังงาน และเส้นทางขนส่งน้ำมันในภูมิภาค
สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้น นายกอบศักดิ์ ระบุว่า BBL ยังคงประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 2569 จะเติบโตได้ราว 1.5-2% แม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในไตรมาส 1 จะขยายตัวค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องความไม่แน่นอนของภูมิรัฐศาสตร์ ขณะเดียวกัน ยังมีความเสี่ยงที่สงครามจะปะทุขึ้นได้ตลอดเวลา
ส่วนนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 1% ต่อปี และอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33-34 บาท/ดอลลาร์สหรัฐนั้น นายกอบศักดิ์ มองว่า มีความเหมาะสมและเชื่อว่าจะเป็นระดับที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยมีแรงส่ง เนื่องจากมองว่าในอนาคต ปัจจัยเสี่ยงจะมีมาก ดังนั้นหากดอกเบี้ยสามารถลดลงได้เร็ว อัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าได้เร็ว จะทำให้ภาคการส่งออก ภาคการท่องเที่ยว และภาคเกษตรมีแรงส่ง
อัตราดอกเบี้ยที่ 1% ถือว่าเหมาะสมแล้ว และเป็นการช่วยเศรษฐกิจไว้ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ส่วนค่าเงิน 33-34 บาท/ดอลลาร์ ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเหมาะสมเช่นกัน เพราะอยากให้เศรษฐกิจมีแรงส่ง เศรษฐกิจตอนนี้เหมือนรถยนต์ อย่าไปรอให้มันหยุดแล้วถึงกระตุ้น เครื่องยนต์จะเหนื่อย เราต้องกระตุ้นตั้งแต่แรก ๆ ซึ่งนโยบายการเงิน โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันถือว่าดีอยู่แล้ว กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ BBL ระบุ
สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปนั้น ในปีนี้ BBL ประเมินว่าจะอยู่ที่ราว 3-4% และไม่ต้องการให้กังวลเรื่องนี้มากจนเกินไป เนื่องจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันในรอบนี้เป็นลักษณะขึ้นเร็ว-ลงเร็ว จึงอาจจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อบ้าง แต่ไม่น่าจะกระทบรุนแรง