อนันดาฯเจาะนิชมาร์เก็ต จับกลุ่มกำลังซื้อสูงบุคลากรการแพทย์

“อนันดา” ปรับเกมการตลาด งัดกลยุทธ์ Insight-Driven Marketing และ Segmentation Marketing เปิดตัว ANANDA Doctor Program ภายใต้แนวคิด "ใกล้ รพ. = ได้เวลาคืน" เจาะกลุ่มแพทย์ ชูโซลูชันที่อยู่อาศัย ที่ออกแบบจากความเข้าใจวิถีชีวิตและข้อจำกัดของอาชีพ คัดเลือก 13 โครงการพร้อมอยู่ใกล้โรงพยาบาล เปิดราคา 2.29–38 ล้านบาท ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้า
นายพงศ์อนันต์ สุขเกษม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้ไม่ได้แข่งขันกันเพียงเรื่องทำเลหรือราคาเพียงอย่างเดียว แต่แข่งขันกันด้วยความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริง เพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มมีวิถีชีวิต ความต้องการ และข้อจำกัดที่แตกต่างกัน อนันดาฯ จึงให้ความสำคัญกับการนำ Consumer Insight มาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสินค้า บริการ และประสบการณ์การอยู่อาศัย
จากข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าของอนันดาฯ ย้อนหลัง 5 ปี พบข้อมูลที่น่าสนใจว่า กลุ่มแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีการซื้อโครงการของอนันดาฯ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยไม่มีแนวโน้มลดลง แม้ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจผันผวน สะท้อนให้เห็นว่าอาชีพแพทย์เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงทางกำลังซื้อสูงและไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเศรษฐกิจเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพอื่น
โดยกลุ่มแพทย์ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและมีความมั่นคงทางอาชีพ แต่กลับมีข้อจำกัดสำคัญเรื่องเวลา การพักผ่อน และการเดินทาง อนันดาฯ จึงพัฒนา ANANDA Doctor Program ภายใต้แนวคิด 'ใกล้ รพ. = ได้เวลาคืน' เพื่อเปลี่ยน Pain Point ให้เป็นโซลูชันที่ช่วยคืนเวลาชีวิต เพิ่มคุณภาพการพักผ่อน และลดภาระในชีวิตประจำวัน ผ่านการผสานทำเล บริการ และสิทธิประโยชน์ทางการเงินเข้าด้วยกัน นี่คือแนวทางการตลาดของอนันดาฯ ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้ลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์ มากกว่าการขายที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว และเป็นต้นแบบของการต่อยอดสู่การพัฒนาแคมเปญสำหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะอื่น ๆ ในอนาคต
จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของ"ANANDA Doctor Program"แคมเปญที่พัฒนาขึ้นจากความเข้าใจในวิถีชีวิตและความต้องการของแพทย์ เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการทำงานอย่างแท้จริงภายใต้ 3 เสาหลัก ได้แก่ ทำเล (Location)บริการ (Service)และการเงิน (Financial Solution)พร้อมออกแบบสิทธิประโยชน์เฉพาะสำหรับแพทย์ผ่าน 4 แพ็กเกจพิเศษ ประกอบด้วย
1. Wellness Recovery Living ห้องพักที่ออกแบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพการนอนและการพักผ่อน ช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังการทำงานและการเข้าเวร
2. Doctor's Financial Shield โปรแกรมสินเชื่อเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% นาน 2 ปี และกระบวนการอนุมัติแบบ Fast Track
3. Doctor's Concierge บริการผู้ช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยลดภาระนอกเวลางาน
4. Doctor's Investor Suite โซลูชันสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อลงทุน พร้อมบริการบริหารจัดการและปล่อยเช่าแบบครบวงจร สามารถสร้างผลตอบแทนได้ทันที
โปรแกรมดังกล่าวครอบคลุมความต้องการของแพทย์ ตั้งแต่แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง เจ้าของคลินิก
ไปจนถึงแพทย์ที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยนำเสนอ 13 โครงการพร้อมอยู่ภายใต้แบรนด์คุณภาพ อาทิ แอชตัน,โคโค่ พาร์ค,คัลเจอร์,ไอดีโอ โมบิ,ไอดีโอ,อาร์เทล,แอริ และเออร์บานิโอ บนทำเลใกล้โรงพยาบาลชั้นนำ อาทิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลพญาไท โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมต่อการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTSและ MRTในราคาเริ่มต้น 2.29–38 ล้านบาท
“ANANDA Doctor Programไม่ได้เป็นเพียงแคมเปญสำหรับแพทย์ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเชิงลึกและความเข้าใจผู้บริโภคในแต่ละเซกเมนต์ โดยอนันดาฯ มีแผนต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่การพัฒนาแคมเปญสำหรับกลุ่มอาชีพอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละกลุ่ม และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่สอดรับกับวิถีชีวิตของคนเมืองในทุกมิติ”คุณพงศ์อนันต์กล่าว