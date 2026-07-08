สหรัฐฯ แบน AI พลาดหนัก ดันบริษัทแห่ใช้โมเดลโอเพนซอร์สจีน

คำสั่งฟ้าผ่าของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ที่งัดมาตรการคุมเข้มการส่งออกปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของ Anthropic ด้วยข้ออ้างด้านความมั่นคง กลับกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่ทิ่มแทงตัวเองอย่างจัง เมื่อผลลัพธ์ที่ได้ผลักดันให้กลุ่มทุนอเมริกันและบรรษัทข้ามชาติแห่ไปใช้งานโมเดล AI โอเพนซอร์สของจีนแทน แม้ล่าสุดรัฐบาลจะยอมถอยทัพและเตรียมเปิดระบบให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเข้าถึงได้อีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ทว่ารอยร้าวนี้ได้สร้างความสั่นคลอนต่อความเชื่อมั่นในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ อย่างรุนแรง พร้อมกับคำถามสำคัญที่ว่า การแทรกแซงตลาดอย่างฉาบฉวยเช่นนี้กำลังยื่นดาบให้คู่แข่งสำคัญอย่างปักกิ่งโดยไม่รู้ตัวหรือไม่
รายงานล่าสุดจาก Nikkei Asia เผยภาพสะท้อนของผลกระทบที่บานปลายจากการแทรกแซงด้านกฎระเบียบเชิงรุกของรัฐบาลวอชิงตัน อันเป็นผลมาจากการที่บริษัทในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสัดส่วนการใช้งานโมเดลปัญญาประดิษฐ์แบบโอเพนซอร์สของจีนอย่างก้าวกระโดด ภายหลังการบังคับใช้มาตรการจำกัดการเข้าถึงระบบ AI ภายในประเทศ สิ่งที่น่าจับตาคือผลพวงจากการตัดสินใจดังกล่าวอาจกลายเป็นการติดปีกให้ปักกิ่งก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจบนสมรภูมิเทคโนโลยีโลกได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
สืบเนื่องจากคำสั่งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2569 กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้มาตรการควบคุมการส่งออกโมเดล Claude Mythos 5 และ Fable 5 ซึ่งเป็นปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของ Anthropic อย่างกะทันหัน โดยยกเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติเกี่ยวกับช่องโหว่ทางไซเบอร์และความเสี่ยงจากการถูกเจาะระบบมาเป็นข้ออ้าง ข้อบังคับระดับรัฐบาลกลางนี้บีบให้ผู้พัฒนาต้องระงับการให้บริการแก่บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐฯ ข้อจำกัดในการตรวจสอบสัญชาติของผู้ใช้งานทั่วโลกในระยะเวลาอันสั้น ส่งผลให้ Anthropic จำเป็นต้องตัดการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานในต่างประเทศทั้งหมด เป็นเหตุให้หน่วยงานและบริษัทข้ามชาติทั่วโลกต้องเผชิญกับภาวะชะงักงันทางเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิง
เมื่อต้องเผชิญกับวิกฤตการหยุดชะงักอย่างไม่ทันตั้งตัว ควบคู่กับความพยายามในการกระจายความเสี่ยงจากนโยบายที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ องค์กรธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ และฐานลูกค้าทั่วโลกจึงตัดสินใจหันไปพึ่งพาโมเดลโอเพนซอร์สของจีนซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีเสถียรภาพมากกว่า สอดคล้องกับรายงานจากสำนักข่าว Bitcoin.com ที่ชี้ให้เห็นว่าความสนใจในแพลตฟอร์มแบบกระจายศูนย์หรือโลกของคริปโตปรับตัวพุ่งสูงขึ้นทันทีหลังมาตรการแบนเริ่มบังคับใช้ นักวิเคราะห์ในแวดวงอุตสาหกรรมมองว่ากำแพงด้านกฎระเบียบนี้ได้สร้างบรรยากาศความตื่นตระหนก ซึ่งผลักดันให้กลุ่มลูกค้าระดับองค์กรไหลทะลักเข้าสู่แพลตฟอร์มของจีนที่ปราศจากข้อจำกัดในการใช้งานนอกประเทศ
ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้ตัดสินใจยกเลิกคำสั่งแบนโมเดลของ Anthropic เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายหลังจากที่ทางบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบจัดประเภทความปลอดภัยขั้นสูงเพื่ออุดช่องโหว่ทางไซเบอร์ดดยทาง ฮาวเวิร์ด ลุตนิก (Howard Lutnick) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ออกมายืนยันว่าการกระจายสิทธิใช้งานโมเดล Mythos หรือ Fable ไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตอีกต่อไปหลังผ่านขั้นตอนการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ขณะที่ Anthropic ระบุแผนเตรียมฟื้นฟูระบบให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2569
ถึงกระนั้น การกลับลำทางนโยบายในครั้งนี้อาจสายเกินแก้ บรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้เปลี่ยนโครงสร้างพลวัตของตลาดไปแล้ว ศรีดาร์ เวมบู (Sridhar Vembu) ผู้ก่อตั้ง Zoho ได้เผยมุมมองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ไว้อย่างน่าสนใจว่า การที่วอชิงตันรีบเร่งผลักดันโมเดลของ Anthropic กลับคืนสู่ตลาดสากล เป็นสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนว่าทางการสหรัฐฯ เริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามจากการแข่งขันที่กำลังก่อตัวขึ้นจากฝั่งนักพัฒนาโอเพนซอร์สของจีนอย่างจริงจัง
กล่าวคือ โมเดลโอเพนซอร์สของจีนได้สร้างความสั่นคลอนอย่างรุนแรงต่อส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐฯ พร้อมกับคำเตือนที่ว่ามาตรการควบคุมที่แข็งกร้าวอาจสร้างบาดแผลลึกที่ผลักไสลูกค้าต่างชาติให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งจากจีนอย่างถาวร
ปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงรอยร้าวที่ฝังลึกระหว่างกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ ผู้นำในอุตสาหกรรมหลายราย ไม่ว่าจะเป็น แซม อัลต์แมน (Sam Altman) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ OpenAI ต่างออกมาแสดงความกังวลอย่างหนักต่อแนวทางการใช้อำนาจของรัฐบาลในการเข้ามาควบคุมการเข้าถึงระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงพาณิชย์ ในทำนองเดียวกัน OpenAI ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกบีบให้ชะลอการเปิดตัวโมเดล GPT-5.6 ในวงกว้างออกไปตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่ระดับสูง
โดยสรุป แม้มาตรการคว่ำบาตรต่อ Anthropic จะกินระยะเวลาเพียงไม่ถึงสามสัปดาห์ แต่นักเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศต่างออกโรงเตือนเป็นเสียงเดียวกันว่า การบังคับใช้กฎหมายแบบเฉพาะกิจและขาดวิสัยทัศน์นี้ได้ทำลายภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้จัดหาเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ไปอย่างย่อยยับ สิ่งที่น่าจับตาคือ กลุ่มตัวแทนอุตสาหกรรมต่างให้ข้อสังเกตว่า หากการแทรกแซงกฎระเบียบแบบฉับพลันเช่นนี้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ ธุรกิจทั่วโลกจะเร่งปรับตัวโดยพึ่งพาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงและรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานของตนเองต่อไป และแน่นอนว่าเทคโนโลยีทางเลือกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็น บิทคอยน์ โทเคนคริปโทเคอร์เรนซี หรือ AI สัญชาติอื่น ย่อมกลายเป็นหลุมหลบภัยชั้นดีแห่งยุคสมัยใหม่