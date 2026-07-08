LPN ขยายแคมเปญ "พักหนี้ที่ LPN" รับแรงหนุนรัฐฯ

แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ พร้อมหนุนมติการต่อมาตรการภาครัฐ LTV, ลดค่าโอน - จดจำนอง ถึงกลางปี 2570 มุ่งช่วยลูกค้าลดแรงกดดันในช่วงเริ่มต้นของการมีบ้านให้อยู่ก่อนผ่อนทีหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ เดินหน้าขยายระยะเวลาแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2569
นางสาวดารณี ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายหลังเปิดตัวแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” อยู่ก่อนผ่อนทีหลัง ไปเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากจำนวนผู้สนใจเข้าชมโครงการและการสอบถามข้อมูลที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการซื้อ
ที่อยู่อาศัยยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อมด้านรายได้ แต่ยังชะลอการตัดสินใจซื้อจากความกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มต้นของการมีบ้าน
“พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม ไม่ได้พิจารณาเฉพาะราคาที่อยู่อาศัยในการตัดสินใจซื้อเท่านั้น แต่กลับให้ความสำคัญในการบริหารกระแสเงินสดและคำนึงถึงภาระผ่อนชำระในช่วงแรกมากขึ้น ดังนั้น จากมาตรการภาครัฐที่ขยายระยะเวลาผ่อนคลายเกณฑ์ LTV รวมถึงการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ไปจนถึงสิ้นเดือน มิ.ย 2570 ถือเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดต้นทุนในการซื้อบ้าน และเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินเชื่อสู่การเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ซึ่ง LPN พร้อมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ จึงขยายแคมเปญ ‘พักหนี้ที่ LPN’ ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. นี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดภาระทางการเงินของลูกค้าในช่วงเริ่มต้นของการมีบ้าน และสร้างแรงขับเคลื่อนให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปบนพื้นฐานของกำลังซื้อจริง” นางสาวดารณี กล่าว
สำหรับแคมเปญ “พักหนี้ที่ LPN” เป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ก่อน พร้อมรับการสนับสนุนภาระผ่อนชำระตามเงื่อนไขของบริษัทเป็นระยะเวลาสูงสุด 5 ปี นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ได้แก่ ฟรีเฟอร์นิเจอร์ ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนอง ฟรีค่าส่วนกลาง และฟรีระบบโซลาร์เซลล์ (เฉพาะโครงการที่ร่วมรายการ) ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นอยู่อาศัยได้อย่างครบวงจร
โดยแคมเปญดังกล่าวครอบคลุมโครงการพร้อมอยู่จำนวน 21 โครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมใกล้ระบบขนส่งมวลชน ทาวน์โฮม บ้านแฝด และบ้านเดี่ยวในหลากหลายระดับราคา เพื่อรองรับความต้องการของผู้ซื้อทุกกลุ่ม ซึ่งสามารถเข้าชมโครงการที่เข้าร่วมแคมเปญได้ที่ https://www.lpn.co.th/stop-installment/index.php ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ เว็บไซต์ www.lpn.co.th โทร 02 689 6888, Line OA : @LPNdev และ FB: LPN Connect