บล.เอเซีย พลัส จับมือ IAS Advisory ยกระดับ Family Wealth Advisory

บล.เอเซีย พลัส ยกระดับ Family Wealth Advisory ด้วยการจับมือ IAS Advisory ผสานกฎหมายและการบริหารความมั่งคั่ง เพื่อการส่งต่อธุรกิจและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (Asia Plus Securities) ประกาศยกระดับบริการ Family Wealth Advisory ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ IAS Advisory สำนักงานกฎหมายชั้นนำของประเทศไทย เพื่อผสานความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความมั่งคั่ง การวางแผนกฎหมาย ภาษี และการส่งต่อทรัพย์สิน (Estate & Succession Planning) พร้อมตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individuals) และธุรกิจครอบครัวที่ต้องการวางแผนการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ในปัจจุบัน การบริหารความมั่งคั่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน หากแต่ครอบคลุมถึงการจัดโครงสร้างการถือครองทรัพย์สิน การวางแผนภาษี การส่งต่อกิจการ การบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างธรรมาภิบาลของครอบครัว (Family Governance) เพื่อรักษาความมั่นคงของธุรกิจและความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวในระยะยาว
จากความซับซ้อนของกฎหมาย ภาษี และโครงสร้างธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการเปลี่ยนผ่านทรัพย์สินระหว่างรุ่นซึ่งกลายเป็นประเด็นสำคัญของเจ้าของธุรกิจและครอบครัวไทย บล.เอเซีย พลัส จึงได้พัฒนาบริการ Family Wealth Advisory ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนมาผสานกับองค์ความรู้ด้านกฎหมายและการวางแผนมรดก เพื่อมอบโซลูชันแบบองค์รวมที่ช่วยให้ครอบครัวสามารถบริหาร รักษา และส่งต่อความมั่งคั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นางกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด กล่าวว่า"ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนไม่ได้วัดจากขนาดของทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว แต่คือความสามารถในการส่งต่อคุณค่า วิสัยทัศน์ และความสัมพันธ์ของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่น
ปัจจุบันลูกค้าต้องเผชิญความท้าทายที่ซับซ้อนมากขึ้น ทั้งด้านการลงทุน กฎหมาย ภาษี และการวางแผนการสืบทอดธุรกิจ เราจึงเชื่อว่าการดูแลความมั่งคั่งในยุคใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา เพื่อออกแบบแนวทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทเฉพาะของแต่ละครอบครัว ความร่วมมือกับ IAS Advisory จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับบริการ Family Wealth Advisory ของเอเซีย พลัส เพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหารความมั่งคั่ง การจัดโครงสร้างทางกฎหมาย การวางแผนภาษี และการส่งต่อทรัพย์สินอย่างเป็นระบบ พร้อมสร้างความมั่นใจให้การส่งต่อความมั่งคั่งดำเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืน"
นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง IAS Advisory กล่าวว่า "การจัดการโครงสร้างทรัพย์สินของกงสียุคใหม่ ไม่ใช่เพียงแค่การทำตามข้อบังคับทางกฎหมายซึ่งใช้บังคับอย่างทั่วไป แต่คือการร่วมกันตั้งกติกาเฉพาะของครอบครัวเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยง ลดข้อพิพาทและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ล่วงหน้าภายใต้บริบทที่เป็นปัจเจกของแต่ละตระกูล โดยความร่วมมือกับ บล. เอเซีย พลัส ในครั้งนี้ IAS Advisory จะสามารถยกระดับการให้บริการทางกฎหมาย นอกจากการร่วมออกแบบโครงสร้างของธุรกิจกงสีเพื่อสะท้อนความต้องการของทุกคนในบ้าน ยังได้รับความมั่นใจว่าทรัพย์สินของตระกูลจะเพิ่มพูนและมั่นคงด้วยความเชี่ยวชาญของบล. เอเซีย พลัส "
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ บล.เอเซีย พลัส ในการก้าวสู่การเป็น Trusted Family Wealth Advisor ที่ให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุมการบริหารการลงทุน การวางแผนภาษี การจัดโครงสร้างทรัพย์สิน การวางแผนสืบทอดธุรกิจ และการส่งต่อความมั่งคั่ง เพื่อช่วยให้ครอบครัวไทยสามารถรักษา สร้าง และส่งต่อคุณค่าของความมั่งคั่งไปสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน