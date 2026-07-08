ไทยพาณิชย์เปิดตัวประกัน 80/8 DOUBLE PLUS รับเทรนด์ Longevity-ตั้งเป้าเบี้ย2 พันล้านบาทในปีนี้

ไทยพาณิชย์ยกระดับแบงก์แอสชัวรันส์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด “ประกัน 80/8 DOUBLE PLUS” ชูจุดเด่นสำคัญ “จ่ายเบี้ยประกันภัยสั้น คุ้มครองยาว” เปิดโอกาสให้วางแผนการเงินระยะยาว ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 1 ล้านบาท พร้อมรับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อเนื่องตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 ถึงสิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 79 ปี ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัย 80/8 DOUBLE PLUS ที่ มากกว่า 2,000 ล้านบาท
นางสาวณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล Head of Insurance Business ธนาคารไทยพาณิชย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินชัวร์ เอกซ์ จำกัด เปิดเผยว่า ธนาคารได้ยกระดับการสื่อสารแบรนด์ของช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ให้ชัดเจนขึ้นตามแนวคิด “Life is Long – ประกันที่อยากให้คนไทยเปิดโอกาสให้ชีวิตได้ลอง” เพื่อให้คนไทยได้ลองใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง พร้อมมีความคุ้มครองตลอดทุกช่วงอายุ (Lifetime Protection) ด้วยแผนการเงินและประกันที่เข้าใจไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริง พร้อมจุดแข็งของธนาคารไทยพาณิชย์ทางด้าน ecosystem ฐานลูกค้า และการเข้าถึงลูกค้าผ่านเครือข่ายสาขา มุ่งการนำเสนอแบบประกันที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคทุกช่วงอายุ
โดยธนาคารได้เปิดตัวประกันสะสมทรัพย์ใหม่ภายใต้ชื่อ 80/8 DOUBLE PLUS รับประกันภัยโดย บมจ. เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เพื่อตอบรับกับเทรนด์ทางด้าน Longevity และขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจประกันในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ ประกัน 80/8 DOUBLE PLUS เป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มค่าแบบ DOUBLE ด้วยผลประโยชน์ 2 ต่อทั้งการสะสมเงินยาวถึงอายุ 80 ปี และคุ้มครองเพิ่มเมื่อเจออุบัติเหตุ เพื่อให้แผนการเงินของผู้ถือกรมธรรม์ไม่ถูกกระทบ แม้เจอเรื่องอุบัติเหตุ ด้วยจุดเด่นที่เป็นแบบประกันชำระเบี้ยประกันภัย 8 ปี คุ้มครองถึงอายุ 80 ปี หยุดชำระเบี้ยประกันภัยปีที่ 8 พร้อมกับรับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 1-8 (คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย) และรับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 จนถึงอายุ 79 ปี สมัครง่าย ไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ สมัครได้ที่ SCB ทุกสาขา หรือ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล (RM)
“การนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันที่เข้าใจความต้องการลูกค้าในยุค Longevity คือการเปิดโอกาสให้ลูกค้าใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าแผนการเงินตลอดเส้นทางจะสะดุด ผสานกับการพัฒนาช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งธนาคารตั้งเป้าเบี้ยประกันภัย 80/8 DOUBLE PLUS ที่ มากกว่า 2,000 ล้านบาทภายในปีนี้ โดยมุ่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มวัยทำงาน อายุ 25 – 55 ปี รวมถึงกลุ่มครอบครัวรุ่นใหม่ที่เริ่มวางแผนการเงินระยะยาว” นางสาวณภัชชา กล่าว
ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจซื้อผลิตภัณฑ์ประกัน สามารถเข้าดูฟีเจอร์ได้บนแอป SCB EASY ที่เปิดการเชื่อมต่อประสบการณ์ลูกค้าประกันจากช่องทางออนไลน์สู่ออฟไลน์ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบแบบประกัน การคำนวณเบี้ยประกัน ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ การดาวน์โหลดหนังสือรับรองเพื่อลดหย่อนภาษี และ E-Claim ที่ให้ลูกค้ายื่นเคลมออนไลน์และติดตามสถานะได้ด้วยตัวเองทันที