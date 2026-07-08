สมาคมฯ maiA ร่วมเปิดงาน mai FORUM 2026

ศ.ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.), นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.), นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai), นายวิรัฐ สุขชัย นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA), นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ ประธานการจัดงาน mai FORUM 2026 พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนและพันธมิตร ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดงาน “mai FORUM 2026 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10”
โดยวัตถุประสงค์ของงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้พบปะผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาด mai และอัปเดตข้อมูลธุรกิจ รวมถึงทิศทางการเติบโตของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด โดยภายในงานมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 100 บริษัท ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม และมีนักลงทุนเข้าร่วมอย่างคับคั่งทั้ง On-site และ Online นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น เสริมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับนักลงทุน และสนับสนุนการเติบโตของตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง