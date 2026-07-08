หุ้นปิดเช้าลบ 5.75 จุด แรงขายกลุ่มเทคฯกดดัน-กังวลสงครามปะทุ ฉุด Sentiment

SET ปิดเช้าที่ 1,598.38 จุด ลดลง 5.75 จุด (-0.36%) มูลค่าซื้อขายราว 39,966 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยเช้านี้ชะลอตัว ถูกกดดันจากบรรยากาศการลงทุนต่างประเทศ ทั้งแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีโลก และสงครามตะวันออกกลางปะทุเดือด หลังอิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ดันราคาน้ำมัน-บอนด์ยีลด์พุ่ง ฉุดสินทรัพย์เสี่ยงร่วง แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังเคลื่อนไหวในแดนลบ ให้กรอบแนวรับ 1,595 1,590 จุด และแนวต้าน 1,600 1,610 จุด ข่าวตลาดการเงิน
ตลาดหุ้นไทย[SET.X] ปิดภาคเช้าที่ 1,598.38 จุด ลดลง 5.75 จุด (-0.36%) มูลค่าซื้อขายราว 39,966 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีร่วงลงไปหลุด 1,600 จุดอีกครั้ง โดยทำจุดต่ำสุด 1,594.14 จุด และจุดสูงสุด 1,608.18 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยเช้านี้ดัชนีชะลอตัวลง จากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบ ทั้งจากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีโลกกดดัน รวมทั้งสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางที่กลับมาปะทุความรุนแรงอีกครั้ง หลังวานนี้อิหร่านโจมตีเรือพาณิชย์ 3 ลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบกลับมาเพิ่มขึ้น ราว 2-3 เหรียญสหรัฐฯ หนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (บอนด์ยีลด์) ปรับตัวขึ้นอีกครั้ง กดดันสินทรัพย์เสี่ยง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังแกว่งในแดนลบต่อไป โดยยังต้องติดตามสถานการณ์สงครามอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการเจรจาสันติภาพ
โดยให้กรอบแนวรับ 1,595 1,590 จุด และแนวต้าน 1,600 1,610 จุด