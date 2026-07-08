KKPS ชี้เป้ากลุ่มแบงก์รับอานิสงส์ Fund Flow ทะลักเข้าตลาดหุ้นหนุน Sector Re-rating ชู KTB-KBANK เด่น

บล.เกียรตินาคินภัทร (KKPS) เปิดมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยและกลุ่มแบงก์หลังดัชนี SET สัปดาห์แรกเดือน ก.ค. รับแรงหนุนจากเงินทุนต่างชาติไหลเข้าสุทธิกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ทำสถิติสูงสุดในรอบ 20 สัปดาห์
โดยกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยในวงกว้างครั้งนี้ คาดว่าเป็นเม็ดเงินจากกองทุนประเภท Active Long-only มุ่งเน้นไปที่หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานเหมาะสม (Value) สอดคล้องกับการหมุนเวียนเงินทุนออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งแบบจำลองเชิงปริมาณของแบงก์ออฟอเมริกา (BofA Asia ex-Japan Quant Strategy Fifty) บ่งชี้ว่า หุ้นสไตล์ Value มักจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการเพิ่มน้ำหนักการลงทุนสูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาค (ไม่รวมญี่ปุ่น)
KKPS มองว่ากลุ่มธนาคารจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการหมุนเวียนเงินทุนในรอบนี้ เนื่องจากเป็นหุ้นแนว Value & Defensive ที่ปันผลสูง และสะท้อนแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการลงทุนภาคเอกชน โดยภาพรวมกลุ่มแบงก์ไทยนำตลาดด้วยการปรับตัวขึ้น +7.6%
นักวิเคราะห์ระบุว่า ปัจจุบันหุ้นแบงก์ซื้อขายที่ PBV ปี 2569 เพียง 0.94 เท่า และให้อัตราผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยสูงถึง 5.9% ขณะที่กลุ่มแบงก์สิงคโปร์ซื้อขายมากกว่า 2.0 เท่า PBV และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลต่ำกว่า 5% ในทางกลับกัน หุ้นแบงกฺ์ยังซื้อขายที่ส่วนลดอย่างมีนัยสำคัญ แม้แนวโน้มกำไรจะมีความชัดเจนมากขึ้น จึงยังมีโอกาสในการ Re-rating สูงกว่า
คาดการณ์ว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/69 จะเป็นจุดต่ำสุดของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) โดยในปี 2570 จะเห็นการทยอยฟื้นตัวของสินเชื่อ รวมถึงโครงสร้างต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการบริหารเงินทุนเชิงรุก (ปันผล/ซื้อหุ้นคืน/เงินปันผลพิเศษ) ที่จะเข้ามาช่วยหนุนราคาหุ้น
KKPS ยังคงเลือก KTB และ KBANK เป็นหุ้นเด่นประจำกลุ่ม ขณะที่การปรับตัวขึ้นของหุ้นตัวอื่น ๆ เช่น BBL และ TISCO สะท้อนว่าการปรับมูลค่า (Sector Re-rating) ของกลุ่มธนาคารกำลังกระจายตัวในวงกว้างอย่างมีนัยสำคัญ