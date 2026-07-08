TPS พบนักลงทุนงาน mai FORUM 2026

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นายเมธี วิธวาศิริ (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (TPS) ร่วมออกบูธภายในงาน “mai FORUM 2026” มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด ‘Discovering The Golden Opportunities เฟ้นหาโอกาสทอง พลิกมุมมองการลงทุน’ จัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งนักลงทุน และผู้ร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เข้าเยี่ยมชมบูธ และพบปะพูดคุยถึงแผนการดำเนินธุรกิจ พร้อมเดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยนำ AI มาใช้ในการทำงาน ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้