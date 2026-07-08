HL นำทัพนวัตกรรมสุขภาพ ร่วมงาน mai FORUM 2026

นายศุภกร พันธุกานนท์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงาน บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) หรือ HL ร่วมให้ข้อมูลและวิสัยทัศน์ธุรกิจในงาน mai FORUM 2026 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Discovering The Golden Opportunities เฟ้นหาโอกาสทอง พลิกมุมมองการลงทุน’ ที่บูธ 97 โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้เข้าร่วมงานเข้าชมผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่เป็นจำนวนมาก ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้