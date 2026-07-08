SAPPEสานต่อโครงการ ‘SAPPE Eye Care ปีที่ 2’

นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ (กลาง) ประธานกรรมการบริหารและประธานคณะทำงานด้านความยั่งยืน บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน และหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชนพืชอุดม ร่วมจัดกิจกรรม "SAPPE Eyes Care" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 พร้อมส่งมอบโครงการเพื่อสุขภาพแก่ชุมชนพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่ากว่า 310,000 บาท เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพดวงตาให้กับประชาชนในชุมชนอย่างทั่วถึง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพืชอุดม เมื่อเร็วๆ นี้
จากผลตอบรับที่ดีในปีที่ผ่านมา SAPPE จึงเดินหน้าสานต่อโครงการ “SAPPE Eye Care” เป็นปีที่ 2 เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ด้านสุขภาพดวงตาอย่างทั่วถึง ภายในงานมีการให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพดวงตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวัดการมองเห็น การวัดความดันลูกตา การคัดกรองความเสี่ยงของโรคทางสายตา การตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการตัดแว่นสายตาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนสามารถรู้เท่าทันความเสี่ยงของโรคทางสายตาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพิ่มโอกาสในการเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที
พร้อมส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
การดำเนินงานในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ SAPPE ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม ภายใต้ปณิธาน “เราจะทำให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น ผ่านจิตวิญญาณที่สร้างสรรค์ของเรา” เพื่อขับเคลื่อนชุมชนสู่การมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนอนาคต