SAเสริมแกร่งธุรกิจ Hospitality ชู “มารีกีมาร์” ดึงลูกค้า

"ไซมิส แอสเสท " เดินหน้าต่อยอดธุรกิจ Hospitality ผ่านธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในเครือ ล่าสุด ร้านอาหารไทย “มารีกีมาร์” ที่ได้รสัญลักษณ์ Thai Select จากกระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวเมนูตามฤดูกาล “สำรับแรกแห่งวัสสานฤดู” ถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทยในช่วงฤดูฝน ผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นและเมนูไทยตามฤดูกาล พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 มุ่งยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร สร้างจุดขายใหม่ให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กระตุ้นการกลับมาใช้บริการซ้ำ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ Hospitality ในระยะยาว
นางสุนันทา สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) (SA) เปิดเผยว่า ร้านอาหารไทย “มารีกีมาร์” หนึ่งในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของบริษัทฯ เปิดตัวเมนูใหม่ “สำรับแรกแห่งวัสสานฤดู” ภายใต้แนวคิดการนำเสนอเรื่องราวของฤดูฝนไทยผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นและอาหารไทยตามฤดูกาล เพื่อสร้างความแตกต่างด้านประสบการณ์การรับประทานอาหารและเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจร้านอาหารและโรงแรมในเครือ
ทั้งนี้ “มารีกีมาร์” เป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับสัญลักษณ์ Thai Select จากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐาน คุณภาพ และอัตลักษณ์ของอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับ โดยบริษัทฯ มุ่งต่อยอดจุดแข็งดังกล่าวผ่านการพัฒนาเมนูอาหารที่มีเรื่องราว เชื่อมโยงวัตถุดิบไทยตามฤดูกาลเข้ากับประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ร่วมสมัย เพื่อเข้าถึงทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ
“สำรับแรกแห่งวัสสานฤดู” ได้รับแรงบันดาลใจจาก "ฝนแรก" ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งความอุดมสมบูรณ์ในวิถีไทย ถ่ายทอดผ่านอาหารที่สะท้อนกลิ่น ควันไฟ สมุนไพร และวัตถุดิบที่หาได้เฉพาะช่วงฤดูฝน ประกอบด้วย เมี่ยงปลาทูย่างใบชะพลู, ทอดมันข้าวโพดใบกะเพรากรอบ เห็ดย่างน้ำพริกมะแขว่น, ยำสับปะรดกุ้งย่าง, ปลาตะเพียนต้มเค็มอ้อยดำ, หมูต้มเค็มเต้าหู้อ่อนคั่วพริกเกลือใบมะกรูด, ปลาช่อนย่างตะไคร้กับยำมะเขือเผา, น้ำพริกปลาย่างกับผักลวกหน้าฝน, แกงส้มดอกแคกุ้งสด เสิร์ฟพร้อมข้าวหอมมะลิจากจังหวัดสุรินทร์ ปิดท้ายด้วยของหวานข้าวเหนียวเปียกลำไย โดยสำรับดังกล่าวให้บริการในรูปแบบเซตเมนูสำหรับขั้นต่ำ 2 ท่าน ในราคาท่านละ 650 บาท
ผู้บริหารกล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาเซตเมนูตามฤดูกาลถือเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการต่อยอดธุรกิจ Hospitality ของไซมิส แอสเสท โดยมุ่งสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารที่แตกต่างและตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับร้านอาหาร สร้างจุดขายใหม่ให้กับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนเปิดโอกาสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและเทศกาลอาหารตามฤดูกาลตลอดทั้งปี ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นการใช้บริการและสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่ธุรกิจ
นอกจากนี้ การเลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาลและวัตถุดิบจากผู้ผลิตในท้องถิ่น ยังสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนรายได้ให้แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยให้เข้าถึงผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านประสบการณ์ด้านอาหารที่ร่วมสมัย มีเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของแบรนด์ และสนับสนุนการเติบโตของผลการดำเนินงานในระยะยาว
ทั้งนี้ “สำรับแรกแห่งวัสสานฤดู” พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2569 ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวัน เวลา 11.00 – 21.00 น. ที่ร้านมารีกีมาร์ ชั้น 28 โรงแรม Wyndham Bangkok Queen Convention Centre สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 090-234-5822 หรือเว็บไซต์ www.marieguimarbkk.com