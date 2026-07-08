PIS โชว์ศักยภาพธุรกิจในงาน mai FORUM 2026

นายนวัช ทัฬหิกรณ์ (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการเงินและบัญชี บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (PIS) พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมออกบูธในงาน mai FORUM 2026 : มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “Discovering The Golden Opportunities เฟ้นหาโอกาสทอง พลิกมุมมองการลงทุน” ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน เอ็ม เอ ไอ (maiA) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยภายในงานได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลธุรกิจเพื่อให้นักลงทุนเห็นถึงศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังแนะนำโซลูชันด้านเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ ระบบ ERP, Cloud และ AI ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้