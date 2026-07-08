CHAYO ร่วมงาน mai FORUM 2026

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO และนายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ถ่ายภาพร่วมกับ นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วยผู้บริหาร ในโอกาสที่ CHAYO ร่วมออกบูธให้ข้อมูลธุรกิจและแผนการดำเนินงานแก่นักลงทุนอย่างใกล้ชิด ภายในงาน mai FORUM 2026 : Discovering the Golden Opportunities เฟ้นหาโอกาสทอง พลิกมุมมองการลงทุน มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 10
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ mai และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ภายในงาน CHAYO ได้ตอกย้ำทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2569 โดยเดินหน้าดำเนินการตามเป้าหมาย Jump+ อย่างต่อเนื่อง พร้อมต่อยอดธุรกิจบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และเสริมความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว