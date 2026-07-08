AIRA Group จับมือตลาดหุ้นโตเกียว หนุนนักลงทุนไทยลุยญี่ปุ่น

AIRA Group ร่วมกับ Tokyo Stock Exchange (TSE) ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลกจัดงาน Reception Dinner ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม "Decode Japan's Investment Landscape"วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ที่ Le Méridien Bangkok
ท่ามกลางกระแสความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อตลาดทุนญี่ปุ่น AIRA Group ร่วมกับ Tokyo Stock Exchange (TSE) ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำระดับโลกจัดงาน Reception Dinner ครั้งที่ 4 ภายใต้ธีม "Decode Japan's Investment Landscape" ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569 ณ โรงแรม Le Méridien Bangkok
นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญหลัง TSE เดินหน้าปฏิรูปธรรมาภิบาลและยกระดับประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของบริษัทจดทะเบียน โดยผลักดันให้บริษัทที่มีอัตราส่วน Price-to-Book (P/B) ต่ำกว่า 1 เท่า ให้เปิดเผยแผนการจัดสรรเงินทุนและแนวทางการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้หลายบริษัทเร่งดำเนินมาตรการต่าง ๆ อาทิ การซื้อหุ้นคืน (Share Buyback) การเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลและการควบรวมกิจการ (M&A) ควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และการไหลเข้าของเงินลงทุนจากนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเข้าสู่ช่วง Re-rating ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในรอบหลายทศวรรษ
ปัจจุบันญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) หรือ บล.ไอร่าฯ ยังคงเป็นสถาบันการเงินของไทยอันดับต้นๆที่ติดตามและนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ ตลาดญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดสัมมนามาตั้งแต่ปี 2566 ซึ่งในขณะนั้นดัชนี Nikkei 225 เคลื่อนไหวอยู่ในช่วง 26,000–33,000 จุด ก่อนจะปรับตัวขึ้นกว่า 28% ในปีเดียวกัน ทะลุระดับ 40,000 จุดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในปี 2567 พร้อมผลตอบแทนกว่า 19% และปรับตัวเพิ่มขึ้นต่ออีกกว่า 26% ในปี2568 สะท้อนถึงแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจญี่ปุ่น
ทั้งนี้ AIRA และ TSE จึงร่วมกันจัดงานสัมมนานี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยได้รับข้อมูลเชิงลึกและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนญี่ปุ่นโดยตรง
นอกจากการปฏิรูปตลาดทุนและการเปลี่ยนผ่านนโยบายการเงินแล้วตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังได้รับแรงสนับสนุนจากการกลับเข้ามาของนักลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของ Warren Buffett ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพ การเติบโตของภาคธุรกิจญี่ปุ่นในระยะยาว
ขณะเดียวกันญี่ปุ่นยังมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ส่งผลให้เม็ดเงินลงทุนเริ่มกระจายเข้าสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยี ผู้ผลิตชิป ระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
แม้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นจะปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา แต่การปฏิรูปด้านธรรมาภิบาล การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เงินทุนของบริษัทจดทะเบียน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนจำนวนมากยังมองว่าญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสำหรับการลงทุนระยะยาว
โดยทางผู้จัด มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมงานสัมมนา “Decode Japan’s Investment Landscape” จะได้รับมุมมองเชิงลึกต่อเศรษฐกิจแนวโน้มตลาดความคืบหน้าของการปฏิรูปตลาดทุนแนวโน้มภาคธุรกิจ และธีมการลงทุนสำคัญที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดญี่ปุ่นในระยะต่อไป