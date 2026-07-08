หุ้นแกว่งลงตามต่างประเทศ กลับมากังวลสงคราม ตอ.กลางเปิดฉากโจมตีอีก

นักวิเคราะห์ฯคาดแนวโน้มตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตามตลาดหุ้นต่างประเทศ จากการกลับมากังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง หลังอิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลราคาน้ำมัปรับตัวขึ้น ประกอบกับแรงกดดันจาก Sentiment แรงขายหุ้นกลุ่มเทคฯต่อเนื่องพร้อมให้แนวต้าน 1,610-1,615 จุด แนวรับ 1,590-1,595 จุด
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ดาวน์ ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวลง หลังจากกลับมากังวลเกี่ยวกับสถาการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอีกครั้ง จากการที่อิหร่านโจมตีเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และมีผลต่อราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้น
ขณะที่ยังมีแรงกดดันจาก Sentiment ของแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกมาต่อเนื่อง ส่งผลต่อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเทคโนโลยีในตลาดหุ้นไทย และกดดันดัชนีได้ และตลาดยังรอติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
โดยให้แนวต้าน 1,610-1,615 จุด แนวรับ 1,590-1,595 จุด