ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.29-แข็งค่าขึ้นสอดคล้องสกุลเงินเอเชีย-เงินเยน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(7ก.ค.69)ปิดตลาดที่ระดับ 33.29 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ…โดยเงินบาทแข็งค่าขึ้นสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชียและเงินเยน (โดยในส่วนของเงินเยนแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ทางการญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงตลาดเพื่อพยุงค่าเงินเยน) ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ขาดแรงหนุน เนื่องจากตลาดประเมินว่า เฟดอาจไม่รีบปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะใกล้ ๆ นี้ ประกอบกับยังคงรอติดตาม FOMC minutes ในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยเช่นกัน สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,054 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 7,626 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.20-33.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ท่าทีของทางการญี่ปุ่นต่อสถานการณ์เงินเยน และบันทึกการประชุมเฟด (FOMC minutes) เมื่อวันที่ 16-17 มิ.ย.