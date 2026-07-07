คลังเปิดขาย”บอนด์ ออมพลัส” ก.ค.นี้ ล็อตแรก 4,000 ล้านบาท ชูดอกเบี้ยสูง ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท

คลัง เตรียมเปิดขาย บอนด์ ออมพลัส ล็อตแรกวงเงินรวม 4,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี และ 10 ปี ชูดอกเบี้ยสูงจูงใจ ให้ซื้อผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปฯ เป๋าตัง ขั้นต่ำ 100 บาท และ Bond Connect Platform ขั้นต่ำ 1,000 บาท เตรียมประกาศขั้นตอน-ดอกเบี้ย 16 กรกฏาคม 2569 เริ่มจำหน่าย 31 กรกฏาคม 2569
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่ายบอนด์ “ออมพลัส” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความมั่นคงสูงและปลอดภัยของภาครัฐได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้คนไทยสามารถออมได้ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว
โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีแผนที่จะจำหน่ายบอนด์ออมพลัส เพื่อทำให้จากเดิมที่การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นเรื่องไกลตัว กลายเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน วัยสูงอายุ หรือมนุษย์เงินเดือน โดยผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์มากกว่าการออมรูปแบบเดิม
• พลัสทุกเดือน มีจำหน่ายทุกเดือน เข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึง (Financial Inclusion)
• พลัสผลตอบแทน ด้วยดอกเบี้ยที่จูงใจ
• พลัสตลาดรอง ซึ่งมีกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใส
• พลัสช่องทางจำหน่าย ด้วยการเพิ่มช่องทางจำหน่ายที่มากขึ้นผ่านทั้งวอลเล็ต สบม. ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และแอปพลิเคชัน Streaming
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า มีแผนที่จะจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2569 วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท 2 รุ่นอายุ ได้แก่ 3 ปี และ 10 ปี โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
1) วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ซึ่งเป็นช่องทางเดิมที่ประชาชนคุ้นเคย วงเงิน 2,000 ล้านบาท จัดสรรแบบ First-come, First-served และซื้อขั้นต่ำเพียง 100 บาท
2) ผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ซึ่งเป็นช่องทางใหม่ที่พัฒนาร่วมกันกับ สบน. บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด (Settrade) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาท และเป็นการจัดสรรแบบ Small Lot First และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทย ก็สามารถจองซื้อบอนด์ออมพลัสได้ทันที
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า การจำหน่ายบอนด์ออมพลัสในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งการออมและตลาดทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงสูง และได้รับดอกเบี้ยสม่ำเสมอ ตอบโจทย์วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพอร์ตลงทุน และช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยในระยะยาว ตลอดจนสนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐบาลในการกระจายเครื่องการระดมทุนและกระจายฐานผู้ลงทุนสู่ประชาชนในประเทศ
กระทรวงการคลังมีแผนที่จะจำหน่าย บอนด์ออมพลัส อย่างสม่ำเสมอ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทยอยลงทุนและออมได้อย่างต่อเนื่อง โดยจะประกาศเงื่อนไขการจำหน่ายและอัตราดอกเบี้ยให้ทราบอีกครั้งในโอกาสแรกต่อไป โดยมีผู้จัดจำหน่ายภายใต้โครงการ Bond Connect Platform ที่เป็นธนาคาร 6 แห่ง และผที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ 18 แห่ง