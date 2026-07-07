“สุภาพร พิมพงษ์” มายังไง..โผล่ถือ TRUE 7% / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ออกประกาศด่วนทันที หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (246-2) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมที่ผ่านมา ปรากฏชื่อสุภาพร พิมพงษ์ ถือหุ้น TRUE ในสัดส่วน 7.09% ของทุนจดทะเบียน
สุภาพร ซึ่งไม่ระบุว่าเป็นนางหรือ น.ส. รายงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม แจ้งการได้มาหุ้น TRUE เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม จำนวน 3.17% ของทุนจดทะเบียน และเป็นหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 0.0388% ทำให้ถือครองหุ้น TRUE ของกลุ่มรวมทั้งสิ้น 7.0992% ของทุนจดทะเบียน
ประกาศของ TRUE ระบุว่า ข้อมูลในแบบ 246-2 ที่สุภาพรรายงาน ยังเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายถึงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน หรืออยู่ระหว่างการสอบทาน และมีข้อสังเกตว่าอาจมีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทไม่เคยเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บุคคลทั่วไป และไม่มีหลักทรัพย์ประเภทหุ้นบุริมสิทธิแล้ว
นอกจากนี้ TRUE ได้แจ้งข้อเท็จจริงให้ ก.ล.ต. ซึ่งกำลังติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงจากสุภาพร
โจทย์ใหญ่ที่ ก.ล.ต. ต้องตอบสังคมคือ สุภาพร พิมพงษ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ TRUE ในสัดส่วนกว่า 7% จริงหรือไม่ และมีหุ้นบุริมสิทธิ TRUE ได้อย่างไร
และถ้าข้อมูลการถือหุ้น TRUE ของสุภาพรไม่จริง ก.ล.ต. นำมาเผยแพร่สู่สาธารณชนได้อย่างไร ทำไมจึงไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบก่อน
ประเด็นที่ TRUE ตั้งข้อสังเกตและมีเหตุผลน่าเชื่อถือคือ หุ้นบุริมสิทธิ ซึ่ง TRUE ยืนยันว่าไม่เคยขายให้ใคร และวันนี้ TRUE ก็ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่แล้ว
แต่สุภาพรนำมาแอบอ้างการถือครองได้อย่างไร และทำไม ก.ล.ต. จึงนำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่ต่อ
ก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏชื่อสุภาพรในสารบบแบบรายงาน 246-2 โดยเพิ่งปรากฏชื่อครั้งแรกในแบบรายงาน 246-2 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม สร้างความฮือฮาในวงการตลาดหุ้นว่า เธอคนนี้มายังไง ทำไมถือหุ้น TRUE ได้ถึง 7% หรือกว่า 2,400 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 31,000 ล้านบาท
เธอคนนี้เป็นใครมาจากไหน ทำไมร่ำรวยนัก ทั้งที่ไม่สามารถค้นหาประวัติความเป็นมาในสื่อโซเชียลได้
สุภาพร พิมพงษ์ กลายเป็นบุคคลปริศนาที่ไม่เพียงแต่กลุ่มผู้บริหารหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มเจียรวนนท์อยากรู้เท่านั้น แต่สาธารณชนก็อยากเห็นตัวตนที่แท้จริง
ก.ล.ต. งานเข้าเสียแล้ว งานใหญ่เดิมพันสูงเสียด้วย เพราะไม่เพียงต้องนำข้อเท็จจริงการถือครองหุ้น TRUE ของสุภาพรมาเปิดเผยเพื่อสร้างความกระจ่างเท่านั้น แต่จะต้องสะสางกระบวนการรับข้อมูลการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วย
เพราะฟังจากประกาศของ TRUE แล้ว กระบวนการรับแจ้งข้อมูลแบบรายงาน 246-2 ของ ก.ล.ต. น่าจะมีปัญหา ขาดการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลที่ถูกต้อง
อย่างน้อย ประเด็นการถือครองหุ้นบุริมสิทธิ TRUE สุภาพรน่าจะถือหุ้นบุริมสิทธิ “ทิพย์” หรือไม่มีหุ้นบุริมสิทธิอยู่จริง และอาจรวมถึงหุ้น TRUE สัดส่วนกว่า 7% ด้วย
ถ้าข้อมูลการถือหุ้น TRUE ของสุภาพรที่รายงาน ก.ล.ต. เป็นเท็จ สุภาพรถือหุ้น TRUE เป็นการถือหุ้น “ทิพย์” ก.ล.ต. คงหน้าแตกยับเยิน และไม่รู้จะหาทางแก้ตัวแก้ต่างกันอย่างไร
คำถามสุดท้ายคือ ถ้าเกิดการถือหุ้น TRUE “ทิพย์” และ ก.ล.ต. นำข้อมูลการถือหุ้น “ทิพย์” มารายงานในแบบ 246-2 ผู้บริหาร ก.ล.ต. จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน