หุ้นปิดร่วง 12.75 จุดแต่กลับมายืนเหนือ 1,600 พักฐานรับแรงขาย DELTA-GULF กดดัน

SET ปิดที่ 1,604.13 จุด ลดลง 12.75 จุด (-0.79%) มูลค่าซื้อขาย 81,814.50 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยพักฐาน ถูกกดดันจาก DELTA เผชิญแรงขายทำกำไรตามทิศทางหุ้นเทคฯ เอเชีย พร้อมรับแรงกดดันระยะสั้นจากหุ้นใหญ่ GULF จากปัจจัยเฉพาะตัว แนวโน้มพรุ่งนี้ตลาดยังพักฐานต่อเนื่อง-ไร้ปัจจัยใหม่หนุน จับตาผลประกอบการ บจ. และตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ประเมินกรอบแนวรับ 1,580 จุด แนวต้าน 1,620 จุด
ตลาดหุ้นไทย [SET.X] วันนี้ปิดที่ 1,604.13 จุด ลดลง 12.75 จุด (-0.79%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 81,814.50 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีช่วงเช้าร่วงหลุด 1,600 จุดก่อนฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแต่ยังเคลื่อนไหวแดนลบ โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,594.69 จุด และทำจุดสูงสุดที่ 1,613.72 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 180 หลักทรัพย์ ลดลง 274 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 206 หลักทรัพย์
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้พักตัวรับแรงกดดันหลักจากการปรับตัวลงของหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ DELTA ที่เผชิญแรงขายสอดคล้องกับตลาดหุ้นเกาหลีและไต้หวันที่มีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี แม้ ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) ในเกาหลีใต้จะรายงานกำไรสูงกว่าตลาดคาด แต่ราคาหุ้นร่วงแรง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีราคาหุ้นพุ่งขึ้นไปกว่า 150% ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมา
นอกจากนี้ ตลาดบ้านเรายังถูกดดันจากแรงขายหุ้น GULF หลังจากมีรายงานผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นเมื่อวานนี้ เป็นแรงกดดันระยะสั้น โดยบรรยากาศการลงทุนยังเป็นการโยกย้ายออกจากหุ้นกลุ่มเทคฯ เข้ามาที่กลุ่ม Value Play มากขึ้น ขณะเดียวกัน ตลาดหุ้นไทยขึ้นมาที่ระดับ 1,600 จุด ถือว่า Valuation ตึงตัวอาจมีจังหวะย่อพักตัวลงมาบ้าง
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดดัชนีพักฐาน ภาพรวมตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน โดยนักลงทุนรอติดตามการทยอยประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนทั้งในประเทศและต่่างประเทศ รวมทั้งสัปดาห์หน้าติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ประเมินกรอบแนวรับ 1,580 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด
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