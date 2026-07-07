ออมสินสานต่อความห่วงใยมอบเงินเยียวยาทหารชายแดนไทย-กัมพูชา

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 5 ล้านบาท ให้แก่ พลเอก ชิษณุพงศ์ รอดศิริ รองผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและส่งต่อกำลังใจแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่บุตร และทุนประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของกำลังพล ณ กองบัญชาการกองทัพบก
ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวของผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของทหารและครอบครัวในหลายมิติ ทั้งการยกหนี้ปิดบัญชีสินเชื่อเป็นกรณีพิเศษแก่ครอบครัวหรือทายาทของทหารและกำลังพลที่เสียชีวิต ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยบรรเทาภาระและเสริมความมั่นคงในระยะยาว