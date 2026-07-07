BCเดินหน้าโครงการใหม่ที่สุขุมวิท 24 เตรียมยื่นEIA

"บูทิค คอร์ปอเรชั่น " เดินหน้าขยายพอร์ตโฟลิโอแบรนด์พรีเมียม ล่าสุดโครงการ JW Marriott Hotel Bangkok Sukhumvit 24 กำลังเตรียมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ขณะที่โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท กมลาบีช ภูเก็ต บริเวณหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต เตรียมเปิดให้บริการปลายปี 69 สะท้อนความคืบหน้าของโครงการสำคัญที่ดำเนินไปตามแผน พร้อมรองรับโอกาสจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและต่อยอดการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BC กล่าวว่า บริษัทเดินหน้าพัฒนาโครงการตามแผนอย่างต่อเนื่อง สำหรับไฮไลต์ในโครงการ JW Marriott Hotel Bangkok Sukhumvit 24 ถือเป็นหนึ่งในโครงการแฟลกชิปของบริษัทบนทำเลใจกลางสุขุมวิท ซึ่งโครงการกำลังเริ่มดำเนินการจัดทำและยื่นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยคาดว่าจะสามารถส่งรายงานเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ภายในเดือนพฤศจิกายน 2569 ตอกย้ำความพร้อมของ BC ในการสร้างโรงแรมระดับลักชัวรีที่ตอบโจทย์ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลก
ขณะที่โรงแรมเมอเวนพิค รีสอร์ท กมลาบีช ภูเก็ต (Mövenpick Resort Kamala Beach Phuket) บริเวณหาดกมลา จังหวัดภูเก็ต และ โครงการสุขุมวิท ซอย 5 จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความคืบหน้าตามแผน โดยตั้งเป้าเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2569 เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว (High Season) และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของนักเดินทางทั้งชาวไทยและต่างชาติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตโรงแรมในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ
การเดินหน้าของโครงการสำคัญในครั้งนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของ BC ที่ดำเนินไปตามแผน พร้อมตอกย้ำบทบาทของบริษัทในฐานะผู้พัฒนาโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ ที่พร้อมสร้างประสบการณ์การเข้าพักระดับสากล ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว