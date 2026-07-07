MAJOR แจงแบบ246-2 คลาดเคลื่อน รอผล ก.ล.ต.ตรวจสอบ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป แจงกรณีมีบุคคลรายหนึ่ง ได้มาซึ่งหุ้น MAJOR 0.3776% และหุ้นบุริมสิทธิ 4.6400% ส่งผลให้เข้าถือหุ้น 9.9906% อาจมีความคลาดเคลื่อน ขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ด้าน MAJOR ตรวจสอบพบว่าบุคคลผู้ยื่นแบบรายงานดังกล่าว ไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการบริษัทฯ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAJOR แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2569 MAJOR ได้รับรายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ซึ่งระบุว่ามีบุคคลรายหนึ่งในตำแหน่งผู้บริหาร ชั่วคราว แจ้งการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 41,132,700 หุ้น โดยระบุวันที่ทำรายการเป็นวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ต่อมา เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 บุคคลดังกล่าวได้ยื่นแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ กิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยระบุการ ได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วยหุ้นสามัญประมาณร้อยละ 0.3776 และหุ้นบุริมสิทธิประมาณร้อยละ 4.6400 ส่งผล ให้สัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการได้มาคิดเป็นประมาณร้อยละ 9.9906 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ตามหมายเหตุที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับแบบ 246-2 ดังกล่าว ระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายความว่าข้อมูลในรายงานอาจยังไม่ครบถ้วน และ/หรืออยู่ระหว่างการ สอบทาน
นอกจากนี้ บริษัทฯ พบข้อสังเกตว่าข้อมูลในแบบ 246-2 ดังกล่าวอาจมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ เคยเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิแก่บุคคลเป็นการทั่วไป และในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิคงเหลืออยู่แล้ว อีกทั้ง จากการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในบริษัทฯ พบว่า บุคคลผู้ยื่นแบบรายงานดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ บริษัทฯ และไม่มีรายชื่อเป็นบุคคลที่บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนไว้ในระบบบัญชีรายชื่อบุคคล (Whitelist) ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่อย่างใด
บริษัทฯ จึงได้แจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 และได้รับแจ้งว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นแบบรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ ระหว่างการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลโดยสำนักงาน ก.ล.ต.