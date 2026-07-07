เบทาโกรรุกตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงพรีเมียม ตั้งเป้ายอดขาย 5,600 ล้านบาทใน 3 ปี

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ “BTG” บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย ตอกย้ำความเชี่ยวชาญด้านอาหารสู่การยกระดับความเหนือชั้นของธุรกิจสัตว์เลี้ยง ประกาศรุกขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพพรีเมียมสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมสร้างแบรนด์เพิ่มการรับรู้ในตลาดอย่างแข็งแกร่ง ชูคุณภาพขั้นสูงสุดและมาตรฐานการผลิตระดับสากล และเร่งขยายตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงในต่างประเทศ ตอบโจทย์เทรนด์ดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาขิกสำคัญของครอบครัว โดยตั้งเป้าเพิ่มยอดขายธุรกิจสัตว์เลี้ยงพุ่งสู่ 5,600 ล้านบาทภายในสิ้นปี 2571
นายสมชาญ ศุภปีติพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยง บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยยังคงเติบโตอย่างโดดเด่น แต่ก็เผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้น โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญจากกระแสการเลี้ยงสัตว์เสมือนสมาชิกในครอบครัว และครัวเรือนเดี่ยวที่นิยมเลี้ยงสัตว์แทนการมีทายาท ในฐานะผู้นำในธุรกิจอาหารครบวงจร เราเล็งเห็นโอกาสนี้และใช้ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการคุณภาพที่สั่งสมมายาวนานขยายสู่ตลาดสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียม ด้วยจุดแข็งที่แตกต่างของเรา จึงมั่นใจได้ว่าเราจะส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงที่เหนือกว่าทั้งในด้านคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยง”
จากข้อมูลของ Euromonitor และ Pet Marketing Intelligence พบว่า สำหรับภาพรวมตลาดสัตว์เลี้ยงของไทย ในปี 2568 มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงอยู่ที่ 43,400 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 12% ต่อปี และในปีนี้คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น 49,000 ล้านบาท ด้วยอัตราเฉลี่ย 13% ต่อปี ซึ่งสะท้อนว่า ตลาดสัตว์เลี้ยงในไทยกำลังขยายตัวอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง และอาหารเม็ดยังคงครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุด แต่พบว่าอาหารเปียกและขนมขบเคี้ยวมีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นกว่าค่าเฉลี่ยตลาด ทำให้เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และน่าจับตาเป็นพิเศษ
“เรามุ่งมั่นยกระดับธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงด้วยกลยุทธ์ขยายพอร์ตสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เน้นวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมระดับ Human Grade อาทิ อาหารประกอบการรักษาโรคกลุ่ม Therapeutic อาหารบำรุงสุขภาพและเสริมภูมิคุ้มกันกลุ่ม Wellness และขนมสัตว์เลี้ยงรูปแบบใหม่ โดยตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มนี้จาก 45% เป็น 54% ภายในปี 2571 ตอบรับกระแสที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงพร้อมทุ่มเทเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ เรายังลงทุนสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งและเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแคมเปญการตลาด ทั้งการใช้พรีเซ็นเตอร์ เซเลบริตี้ และอินฟลูเอนเซอร์ ควบคู่ไปกับการขยายตลาดส่งออกใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย เพื่อผลักดันยอดขายทะยานสู่ 5,600 ล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า” นายสมชาญ กล่าวเพิ่มเติม
ธุรกิจสัตว์เลี้ยงของเบทาโกรเติบโตอย่างยอดเยี่ยม โดยในปี 2568 มียอดขาย 2,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน และในไตรมาส 1 ปี 2569 ยอดขายยังเติบโตต่อเนื่อง 22% มูลค่า 721 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มกำลังการผลิต การขยายช่องทางจำหน่าย และการรุกตลาดต่างประเทศ โดยในปี 2568 ยอดขายในประเทศและส่งออกขยายตัว 18% และ 43% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย รวมทั้งการขยายสู่ตลาดใหม่ ๆ อาทิ บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บรูไน ฮ่องกง และเกาหลีใต้
นายสมชาญ กล่าวเสริมว่า เราพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตพอร์ตด้วยนวัตกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูง โดยผสานความเชี่ยวชาญของนักโภชนาการ สัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความแตกต่าง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไร พร้อมกันนี้ เรายกระดับการดำเนินงานสู่มาตรฐานโรงงานอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้พลังงานสะอาด การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจสัตว์เลี้ยงของเบทาโกรผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขและแมว เพื่อตอบสนองความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่หลากหลาย ภายใต้แบรนด์ Perfecta, DOG n joy, CAT n joy และ BingoStar พร้อมช่องทางจัดจำหน่ายที่เข้าถึงได้ง่าย อาทิ ร้านค้าปลีกจำหน่ายอาหารสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์และคลินิกสัตวแพทย์ ห้างสรรพสินค้า และแพลตฟอร์มออนไลน์