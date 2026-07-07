SCB WEALTH เจาะเทรนด์อสังหาฯแห่งอนาคต มุ่งต่อยอดสินทรัพย์ วางรากฐานความมั่งคั่งสู่รุ่นถัดไป

SCB WEALTH เดินหน้าสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารความมั่งคั่งแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดงานสัมมนาเอ็กซ์คลูซีฟ "A Private Dialogue Decoding 2026: Property & Legacy" ครั้งที่ 2 สำหรับลูกค้า SCB PRIVATE BANKING เพื่อถ่ายทอดมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 2569 ควบคู่กับแนวทางการวางโครงสร้างทรัพย์สิน และการส่งต่อคว่ามมั่งคั่งให้สามารถรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ทางภาษีในอนาคต ณ Quantum Vault KingBridge Rama 3 เมื่อเร็วๆนี้
นายอนาวิล เจียมประเสริฐ Head of Research & Consultancy, JLL Thailand ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ ร่วมวิเคราะห์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะข้างหน้า ซึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ยุค "Selective Growth" หรือการเติบโตแบบเลือกสรร โดยมองว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลังจากนี้ จะไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการเติบโตของตลาดโดยรวมเช่นในอดีต แต่จะเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว หนึ่งในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจมากขึ้น คือ ภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการย้ายฐานการผลิต การเติบโตของอีคอมเมิร์ซ และการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ขณะที่ Data Center กำลังก้าวขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ยุทธศาสตร์ที่ได้รับอานิสงค์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยี AI Cloud Computing ซึ่งกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกในทศวรรษข้างหน้า
ดร.นิติ เนื่องจำนงค์ Head of Wealth Planning and Family Office ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้นำเสนอแนวคิดการวางโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินและการส่งต่อความมั่งคั่งภายในครอบครัว ผ่านเครื่องมือต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง Property Holding Company การจัดทำธรรมนูญครอบครัว การวางแผนส่งต่อมรดก และการจัดทำพินัยกรรม ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องของการบริหารทรัพย์สินเพื่อการส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป เพื่อช่วยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นภายในครอบครัว และช่วยให้การส่งต่อความมั่งคั่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร. นิติ กล่าวว่า สำหรับครอบครัวที่มีการถือครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก การวางแผนล่วงหน้าไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการส่งต่อทรัพย์สินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกำหนดโครงสร้างการถือครอง การวางบทบาทของทายาท และการเตรียมความพร้อมในการบริหารภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้ทรัพย์สินสามารถสร้างคุณค่าและส่งต่อความมั่งคั่งได้จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างยั่งยืน
นางสาวจิรนันท์ จึงเจริญชัยศักดิ์ Head of Product Specialist ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมนำเสนอแนวทางการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองให้เป็นเครื่องมือทางการเงินผ่านผลิตภัณฑ์ Property Backed Loan เพื่อเพิ่มสภาพคล่องโดยไม่จำเป็นต้องขายทรัพย์ในช่วงที่ภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวย โดยเงินทุนที่ได้รับสามารถนำไปต่อยอดการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มเติม และช่วยบริหารต้นทุนการถือครองทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารฯ ยังได้แบ่งปันประสบการณ์จากการดูแลลูกค้าที่มีเป้าหมายทางการเงินและประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก ซึ่งอาจเผชิญภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรืออยู่ระหว่างเตรียมแผนส่งต่อทรัพย์สินให้ทายาทรุ่นต่อไป สะท้อนให้เห็นว่า การบริหารสภาพคล่องอย่างเหมาะสมสามารถช่วยเพิ่มทางเลือกในการลงทุนและรองรับการวางแผนความมั่งคั่งระยะยาวได้ดียิ่งขึ้น
งานสัมมนา " A Private Dialogue Decoding 2026:Property & Legacy " ตอกย้ำบทบาทของ SCB WEALTH ในฐานะพันธมิตรทางความคิด (Thought Partner) ที่พร้อมช่วยลูกค้ามองเห็นโอกาสจากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม ทั้งในมิติการลงทุน การเพิ่มสภาพคล่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน และการส่งต่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ในอนาคต ภายใต้แนวคิด Your Success . Our Success.
คำเตือน
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน และเหมาะสมกับ risk profile ของลูกค้า เพราะมีโอกาสที่จะขาดทุนได้ เช่น จากความผันผวนของตลาด ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น หากเป็นการลงทุนผ่านเงินกู้ เนื่องจากลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ย และเงินต้นแก่ธนาคารตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้