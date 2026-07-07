ไอซีบีซี (ไทย) สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว FPTวงเงิน 1,000 ล้านบาท

นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ร่วมลงนามกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ FPT ในการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) จำนวน 1,000 ล้านบาท ให้กับโครงการเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางพลี 7 จังหวัดสมุทรปราการ โดยในโครงการจะประกอบด้วยอาคารคลังสินค้ารวม 6 อาคาร พื้นที่ให้เช่ารวมกว่า 70,000 ตารางเมตร ซึ่งได้รับการพัฒนาภายใต้แนวคิดอาคารสีเขียว (Green Building) ปัจจุบันภายในโครงการมีอาคารคลังสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED ระดับ GOLD แล้ว จำนวน 3 อาคาร โดยการสนับสนุนสินเชื่อดังกล่าว ถือเป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายธุรกิจสีเขียวร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวมีนางสาวจิตตวดี แสงทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายฮั่ว เตียง ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และนายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม