ก.ล.ต.ออกโรงย้ำสอบเชิงลึกปมหุ้น TRUE ยันระบบเข้มเช็ค ID ผู้รายงาน 246-2 หลังพบข้อสงสัยเพียบ

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ตามมาตรา 246 กำหนดให้ผู้ถือครองหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนการถือครองแตะหรือข้ามทุกระดับร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมหรืออำนาจที่อาจเกิดขึ้นจากการถือครองหลักทรัพย์แปลงสภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญประกอบการตัดสินใจลงทุนและจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนรับทราบอย่างทันท่วงที โดยหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลลักษณะนี้สอดคล้องกับสากล
การรายงานนี้จะต้องดำเนินการผ่านระบบการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ (รายงาน 246-2) ซึ่งผู้รายงานต้องลงทะเบียนและระบบจะตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองเพื่อสอบทานในเบื้องต้น โดยผู้รายงานจะต้องรายงานข้อมูลการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์
สำหรับประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับการรายงานของผู้ถือหุ้น TRUE ในเบื้องต้น ก.ล.ต. พบว่า ผู้รายงานได้มีการลงทะเบียนและระบบได้มีการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครองตามกระบวนการ และผู้รายงานได้รายงานผ่านระบบดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้ ในส่วนของการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของผู้รายงานในกรณีดังกล่าว ก.ล.ต. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบในเชิงลึก