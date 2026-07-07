ทีทีบี เผย 5 จุดล็อกฉุดรั้ง SME พร้อมเป็น “คู่คิดทางธุรกิจ” เสริมศักยภาพ SME เติบโตอย่างมั่นคง

ทีทีบี นำโดย นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ ประธานกลุ่มกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ และ นางกนกพร จูฑา ประธานกลุ่มบริหารผลิตภัณฑ์ธุรกิจ เปิดเผยผลสำรวจ “SME Insight 2026” ที่สะท้อนภาพรวมผู้ประกอบการไทยท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ ชี้ให้เห็น 5 ข้อจำกัดสำคัญซึ่งเป็น “จุดล็อก” การเติบโตของ SME ไทย ได้แก่ 1) โฟกัสแก้ปัญหาระยะสั้น มากกว่าการวางแผนระยะยาว 2) ใช้ดิจิทัลและ AI เพียงในระดับพื้นฐาน ยังต่อยอดธุรกิจไม่ได้จริง 3) รู้กำไรขาดทุน แต่ยังขาดการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ 4) ยอดขายโต แต่ประสิทธิภาพการดำเนินงานยังไม่สอดคล้อง และ 5) ขาดทิศทางและแผนชัดเจน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนี้ ทีทีบีได้ประกาศยกระดับบทบาทสู่ “Growth Navigator” เพื่อเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่ช่วยผู้ประกอบการปลดล็อกข้อจำกัด และต่อยอดการเติบโตอย่างมีศักยภาพ ผ่านการสนับสนุนอย่างครบวงจร ทั้งเงินทุน เครื่องมือดิจิทัล และองค์ความรู้เชิงธุรกิจ โดยผสานโซลูชันทางการเงิน เครื่องมือบริหาร และคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของ SME ในแต่ละช่วงการเติบโต ช่วยเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส และขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว