โบรกฯ มองหุ้นTRUEพื้นฐานแกร่ง

บล.เอเซีย พลัส ออกบทวิเคราะห์ประเมิน "ทรู คอร์ปอเรชั่น" หลังมีบุคคลแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ถึงการได้มาซึ่งหุ้นของTRUE สัดส่วนถึง 7.0992% คาดไม่กระทบพื้นฐาน ยังคงแนะนำ"ซื้อ"
บล.เอเซีย พลัส ออกบทวิเคราะห์หุ้นบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE หลังจาก TRUE ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ถึงการที่มีบุคคลท่านหนึ่งแจ้งแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 ก.ค.69 ถึงการได้มาซึ่งหุ้นของTRUE โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3.1786% และเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 0.0388% เป็นผลให้มีสัดส่วนการถือหุ้นของTRUE หลังการได้มา คิดเป็น 7.0992% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท แต่ข้อมูลในแบบ 246-2 ดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายถึงข้อมูลในรายงานยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน นอกจากนี้บริษัทมีข้อสังเกตว่าข้อมูลดังกล่าว อาจมีความไม่
ถูกต้อง
นอกจากนี้ TRUE ได้แจ้งเพิ่มว่ากลุ่มบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ (กลุ่มซีพี) ได้จําหน่ายหุ้น TRUE ออกมา 2.585% ของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายแล้วทั้งหมด ทำให้โดยรวมแล้วขายออกมาราว 10%
ดังนั้น ฝ่ายวิจัยเอเซีย พลัส ประเมินว่าข่าวการขายหุ้น TRUE จากกลุ่มซีพีเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในบริษัทเอง ซึ่งเชื่อว่าไม่กระทบต่อการดำเนินงาน จึงคงประมาณการกำไรปกติปี 2569 ไว้ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท (+49% YoY) คงคำแนะนำ “Buy” และคงราคาเป้าหมายที่ 18.00 บาท
ทั้งนี้ มองว่า TRUE มีความสามารถในการทำกำไรในปี 2569 ที่โดดเด่นกว่าคู่แข่ง (คาด ADVANC กำไรโต 13% YoY) อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาหุ้นน่าจะยังถูกกดดันจาก overhang ทั้งเรื่องความกังวลที่ China mobile ซึ่งถือหุ้นอยู่ 7.81% อาจมีการขายหุ้นออกมา รวมทั้งเรื่องแบบ 246-2 ที่มีผู้แจ้งว่าเข้าซื้อหุ้น TRUE แล้วทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 7.099%ซึ่งต้องรอการสอบทานจาก ก.ล.ต.