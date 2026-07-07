GUNKUL คว้าโซลาร์ลอยน้ำในฟิลิปปินส์ 784เมกะวัตต์

"กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง "คว้าโครงการโซลาร์ลอยน้ำใหญ่สุดในอาเซียน 784 เมกะวัตต์ ดันพอร์ตไฟฟ้า เติบโตขึ้น 60% เป็น 2,079 เมกะวัตต์ ด้วยอัตราขายไฟสูง 20 ปี ตั้งเป้า COD ไตรมาส 4/2570 หนุนการเป็นผู้นำพลังงานสีเขียวระดับภูมิภาค
นางสาวนฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL กล่าวว่า GUNKUL คว้าสิทธิพัฒนาโครงการโซลาร์ลอยน้ำ (Solar Floating) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซียนระดับกิกะวัตต์ เตรียมป้อนกระแสไฟฟ้า 784 เมกะวัตต์ในเฟสแรก เข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์ภายในไตรมาส 4/2570 บรรลุเป้าหมาย 2,000 เมกะวัตต์และการต่อยอดขีดความสามารถของ GUNKUL ในการเป็นผู้นำในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค สร้างมูลค่าการเติบโตในระยะยาวตลอดสัญญารับซื้อไฟฟ้ายาว 20 ปี โดยรับรู้รายได้จากราคาขายไฟฟ้าคงที่สูงถึง 3.53 บาทต่อหน่วย พร้อมสิทธิในการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมในเฟส 2 อีกกว่า 224.1 เมกะวัตต์
“การได้รับสิทธิในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำของประเทศฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ ถือเป็นแพลตฟอร์มแห่งการเติบโตใหม่ในอาเซียนและก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ภายใต้เป้าหมายการขยายพอร์ตพลังงานสีเขียวสู่ 2,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2027 บริษัทฯ มองว่าฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ในขณะเดียวกันก็เผชิญความท้าทายจากอัตราค่าไฟฟ้าที่สูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ในอาเซียน และมีปริมาณไฟฟ้าสำรองที่จำกัด ทั้งนี้ ด้วยตำแหน่งโครงการซึ่งอยู่ในพื้นที่ทะเลสาบลากูนา บนเกาะลูซอน (Luzon) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อยู่ใกล้กรุงมะนิลา ซึ่งมีอัตราการใช้ไฟฟ้าคิดเป็น 70% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ จึงถือเป็นทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพรองรับการเติบโตในระยะยาว
โดยโครงการเฟสแรกขนาด 784.1 เมกะวัตต์ มีกำหนดจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไม่เกินสิ้นปี 2027 ซึ่งจะอยู่ภายใต้สัญญารับซื้อไฟฟ้า GEA-4 (Green Energy Auction Program) ของรัฐบาลฟิลิปปินส์บนสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 ปี มีอัตราการจำหน่ายไฟฟ้าคงที่ในราคาสูงถึง 6.53 เปโซ หรือประมาณ 3.53 บาท ต่อ กิโลวัตต์-ชั่วโมงแบบคงที่ (Fixed Tariff) บริษัทฯ เชื่อว่า โครงการนี้จะไม่เพียงสร้างการเติบโตของรายได้และผลตอบแทนในระยะยาว แต่คือก้าวสำคัญในการมุ่งสู่การเป็นพันธมิตรด้านพลังงานสะอาดที่ได้รับความไว้วางใจในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างยั่งยืน”
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร EPC ท้องถิ่นชั้นนำที่มีประสบการณ์กว่า 35 ปีในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าของประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ วางกรอบการลงทุนไว้ที่ประมาณ 7,500 ล้านบาทสำหรับเฟสแรก
สำหรับภาพรวมตลาดไฟฟ้าในประเทศฟิลิปปินส์ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมาก จากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ให้การสนับสนุนด้านการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) บนทะเลสาบลากูนา มีความพร้อมด้านการเชื่อมต่อระบบสายส่งและได้รับการรับรองจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ให้เป็นโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Investment) ภายใต้ Executive Order No. 18 (EO18) ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางพลังงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้รับสิทธิ "Green Lane" ที่ทำหน้าที่เปรียบเสมือน “Fast-Track Permitting Program” ของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นเร่งรัดการพิจารณาใบอนุญาตและการอนุมัติที่เกี่ยวข้องช่วยให้การพัฒนาโครงการเป็นไปตามกรอบเวลาอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายพลังงานหมุนเวียน (RE) ของประเทศฟิลิปปินส์ตามแผนพลังงานชาติ (Philippine Energy Plan) ที่ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนไว้ที่ 35% ภายในปี 2030 และ 50% ภายในปี 2040 รวมถึงรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์อย่างยั่งยืน
โดยความสำเร็จในการคว้าสิทธิพัฒนาโครงการระดับเมกะโปรเจกต์ในประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ ถือเป็นการเข้าสู่หนึ่งในตลาดไฟฟ้าที่เติบโตสูงที่สุดของภูมิภาค ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity Megawatt) ของ GUNKUL เพิ่มขึ้น 60.5% เป็น 2,079 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีอยู่ในมือรวม 1,295 เมกะวัตต์แล้ว
หากรวมโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเฟส 2.1 (RE Big Lot) ของบริษัทฯ ที่รอลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเพิ่มเติม จะทำให้กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น (Equity Megawatt) ของบริษัทฯ เพิ่มสูงขึ้นแตะระดับ 2,400 เมกะวัตต์ในอนาคตอันใกล้ สะท้อนศักยภาพของบริษัทฯ ในการพัฒนาและบริหารโครงการพลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ในระดับสากล และก้าวสู่การเป็นพาร์ตเนอร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสีเขียวที่ครอบคลุมและครบวงจรที่สุด เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง