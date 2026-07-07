“ฮาริสัน” ทุ่ม 600 ล้านซือบิ๊กล็อตห้องชุด “Park 24” ลุยทำกำไรต่อ

“ฮาริสัน” รุกตลาดอสังหาฯเต็มกำลัง ประกาศลงทุนครั้งใหญ่ทุ่มงบกว่า 600 ล้านบาท เข้าซื้อห้องชุด74 ยูนิต Park 24 Phrom Phong คอนโดลักชัวรีบนทำเลศักยภาพใจกลางสุขุมวิท เพื่อนำมาบริหารงานขายและสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอกย้ำศักยภาพของบริษัทในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสินทรัพย์ และการขายอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร
นายสหัชชัย ขวัญชื้น Senior Vice President – Project Investment บริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายหลังการเปิดตัว Prop2Share แพลตฟอร์มศูนย์รวมสต็อกอสังหาริมทรัพย์ที่ฮาริสันพัฒนาขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้พัฒนาโครงการ นายหน้าอิสระ และนักลงทุนทั่วประเทศ พร้อมมีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายโครงการ A Space Mega 1 จนเตรียมปิดการขายได้ในเร็ว ๆ นี้ ตอกย้ำศักยภาพของบริษัทในการเชื่อมโยงผู้ขาย ตัวแทนขาย และผู้ซื้อไว้ในระบบเดียว และถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่สะท้อนความเชื่อมั่นของทั้งผู้พัฒนาโครงการ นักลงทุน และผู้ซื้อที่มีต่อศักยภาพของทีมงานฮาริสัน โดยในครั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้เข้าซื้อห้องชุดแบบยกล็อตในโครงการ Park 24 Phrom Phong มูลค่ากว่า 600 ล้านบาท จำนวน 74 ยูนิต ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม High-rise ตั้งอยู่บนพื้นที่ 12 ไร่ อยู่ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพร้อมพงษ์เพียง 500 เมตร ราคาเริ่มต้นเพียง 4.99 ล้านบาท พร้อมพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครัน สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยของชีวิตคนเมืองได้อย่างลงตัว
สำหรับห้องชุดที่บริษัทเข้าลงทุนอยู่ภายในอาคาร 5, 6 หรือ E, F ได้รับการออกแบบให้สามารถเปิดรับวิวเมือง สวนเบญจกิติ ส่วนทิศตะวันตกจะสามารถเปิดรับวิวทิวทัศน์โค้งแม่น้ำเจ้าพระยา และบางกระเจ้า ทั้งนี้สามารถเข้าออกได้ทั้งฝั่งซอยสุขุมวิท 24 และถนนพระราม 4 และตัวที่ดินยังมีขนาดใหญ่จนทะลุไปถึงซอยสุขุมวิท 22 อีกด้วย โดยมีแนวคิดการออกแบบให้ผู้พักอาศัยได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจากสวนขนาด 10 ไร่ภายในโครงการ แต่ก็ยังสัมผัสได้ถึงความหรูหราของชีวิตใจกลางเมืองหลวงที่รายล้อมด้วยแสงสีของไลฟ์สไตล์อันทันสมัย ซึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของย่านคือบริเวณ Em District ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Emporium, EmQuartier และ EmSphere ทั้งนี้บริษัทประเมินว่า โครงการดังกล่าวมีศักยภาพสูงในกลุ่ม Expat และนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของย่านพร้อมพงษ์ โดยเฉพาะตลาดเช่าที่มีความต้องการต่อเนื่อง
นายสหัชชัย กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปี ของฮาริสันในการบริหารงานขายอสังหาฯ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายและผลตอบแทนจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าขยายพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากโครงการ Park 24 Phrom Phong แล้ว บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเปิดแผนการขายโครงการ All Seasons Mansion คอนโดมิเนียมระดับลักชัวรีบนถนนวิทยุ จำนวน 9 ยูนิต มูลค่าประมาณ 300 ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งภายใต้การลงทุนและการบริหารของบริษัท ส่งผลให้ปัจจุบันฮาริสันมีสินทรัพย์ในพอร์ตคิดเป็นมูลค่ากว่า 1,200 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้าน Real Estate Investment และ Asset Management ด้วยความเชี่ยวชาญในการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอสังหาริมทรัพย์
นายกฤตพง โชคกิจธนโภคินMarketing Consultantบริษัท ฮาริสัน จำกัด (มหาชน)กล่าวเสริมถึงProp2Share
ว่าไม่ได้เป็นเพียงแพลตฟอร์มรวบรวมสต็อกอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็น Ecosystem ที่เชื่อมโยงผู้พัฒนาโครงการ นายหน้าอิสระ และผู้ซื้อไว้ในระบบเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในยุคดิจิทัล
โดยรวบรวมโครงการคุณภาพทั้งคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม บ้านใหม่ และบ้านมือสอง ครอบคลุมทุกทำเล ทุกระดับราคา ปัจจุบันมีโครงการในระบบมากกว่า1,400 โครงการ และมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน อีกทั้งยังช่วยให้นายหน้าอสังหาริมทรัพย์สามารถเข้าถึงทรัพย์คุณภาพได้ทันที โดยไม่เสียเวลาเจรจากับเจ้าของทรัพย์แต่ละราย
นอกจากนี้Prop2Share ยังเปิดโอกาสให้นายหน้าอิสระสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่น โดยไม่มีสัญญาผูกมัด สามารถรับงานจากเจ้าของทรัพย์รายอื่นควบคู่กันได้ พร้อมยกระดับศักยภาพการขายผ่านหลักสูตรอบรมและWorkshop ด้านการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ตลอดทั้งปีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขณะที่บริษัทเป็นผู้ดูแลขั้นตอนด้านเอกสารและกระบวนการซื้อขายอย่างครบวงจร ทำให้นายหน้าสามารถมุ่งเน้นการสร้างยอดขายได้อย่างเต็มที่ และได้รับค่าคอมมิชชันภายใน30–45 วันทำการ หลังจากปิดการขาย
"เราไม่ได้ต้องการสร้างเพียงแพลตฟอร์มขายอสังหาริมทรัพย์ แต่ต้องการสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสต็อกคุณภาพ เครื่องมือการขาย และองค์ความรู้เดียวกับมืออาชีพ เพื่อเติบโตไปพร้อมกับตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย" นายกฤตพง กล่าว