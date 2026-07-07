กรุงศรีออโต้ยกระดับ 'คาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้' ชูวงเงินสูงสุด 140%

'คาร์ฟอร์แคช'ผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อคนมีรถ เดินหน้ายกระดับ “คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้” ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้รถยุคใหม่ ด้วยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 140% ของราคาประเมินรถ พร้อมจุดเด่นอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก-โปะได้ทุกเมื่อ-ไม่เบิกไม่เสียดอกเบี้ย และบริการเดลิเวอรีทำสัญญาถึงที่ รู้ผลอนุมัติไวภายใน 30 นาที รับเงินไวใน 1 ชั่วโมง
นายศักดิ์สิทธิ์ วงศ์ศุภกฤต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานขายและบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (BAY)กล่าวว่า ในช่วงที่ค่าครองชีพและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจยังส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภค การมีวงเงินสำรองที่เข้าถึงได้ง่าย จึงเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญมากขึ้น โดย'คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้' ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด 'วงเงินมากกว่า จ่ายดอกเท่าที่ใช้ และเข้าถึงได้ทุกที่' เพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างยืดหยุ่นในทุกสถานการณ์ โดยเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในยามจำเป็น'คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้' มาพร้อม 4 จุดเด่นสำคัญ ได้แก่
-วงเงินสินเชื่อสูงสุด 140%ของราคาประเมินรถ ช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้มีเงินสำรองสำหรับรองรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ขยายกิจการ หรือวางแผนการเงินได้อย่างคล่องตัว
-'โปะได้ ยิ่งจ่าย ดอกยิ่งลด' ด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกที่สามารถชำระเพิ่มหรือโปะได้ทุกเมื่อ ช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามยอดเงินต้นคงเหลือจริง ทำให้ทุกการชำระเพิ่มช่วยประหยัดดอกเบี้ยและปิดหนี้ได้เร็วขึ้น
-วงเงินสำรองพร้อมใช้ ไม่ใช้ ไม่เสียดอก ให้ลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้เมื่อจำเป็นผ่านแอป โก บาย กรุงศรี ออโต้ หรือ LINE Official Account โดยหากยังไม่มีการเบิกใช้จะไม่มีการคิดดอกเบี้ย และเมื่อชำระค่างวด วงเงินพร้อมใช้จะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
-อนุมัติไวใน 30 นาที รับเงินไวใน 1 ชั่วโมง หลังได้รับเอกสารครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมสมัครได้ผ่านทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงบริการเดลิเวอรีทำสัญญาถึงบ้านหรือที่ทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาสาขา
และเพื่อให้แนวคิดดังกล่าวเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง คาร์ฟอร์แคช จึงได้นำเสนอภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ “ตลกไม่ออก บอกคาร์ฟอร์แคช” สะท้อนแนวคิดที่ว่า ไม่ว่าผู้ใช้รถจะเผชิญกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิดหรือสถานการณ์ทางการเงินรูปแบบใด คาร์ฟอร์แคช พร้อมใช้ พร้อมเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และช่วยให้ทุกสถานการณ์จัดการได้ง่ายขึ้น