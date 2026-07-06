‘กรมศุลกากร’ ครบรอบ 152 ปี เปิดวิสัยทัศน์ NEXT DRIVE CUSTOMS

‘กรมศุลกากร’ ครบรอบ 152 ปี ก้าวสู่มิติใหม่ NEXT DRIVE CUSTOMS ยกระดับองค์กรให้ทันสมัย เข้าถึงง่าย มั่นใจปี 69 จัดเก็บภาษีเกิน 6 แสนล้านบาท คุมเข้มส่งออกของผิดกฎหมาย เตรียมเอ็กซเรย์สินค้าส่งออก
นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากร ขานรับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้นโยบาย “10พลัส” และ “ENGINE เสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” อันเป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับองค์กรครั้งสำคัญภายใต้แนวคิด NEXT DRIVE CUSTOMS มุ่งปรับภาพลักษณ์และบทบาทของกรมศุลกากรใน 3 มิติสำคัญ ได้แก่ TRADE ENABLER การใช้มาตรการทางศุลกากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า SOCIAL PROTECTOR : การคุ้มครองสังคมและความมั่นคงของประเทศ และ REVENUE COLLECTOR : การจัดเก็บรายได้ทุกประเภทของรัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม
ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2569 (ตุลาคม 2568 – มิถุนายน 2569) จัดเก็บรายได้รวม 476,106 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นอากรศุลกากร 85,766 ล้านบาท และการจัดเก็บรายได้แทนกรมสรรพากร 308,016 ล้านบาท กรมสรรพสามิต 43,725 ล้านบาท และกระทรวงมหาดไทย 38,596 ล้านบาท ซึ่งรายได้ที่จัดเก็บได้ดังกล่าวจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ จากทิศทางใน 9 เดือนแรก มองว่าสิ้นปีงบประมาณ 69 จัดเก็บภาษีเกิน 6 แสนล้านบาท และเพื่อความโปร่งใส นับเป็นปีแรก ยกเลิกการจ่ายค่ารางวัลสินบน นำจับ ซึ่งได้ใช้มากว่าร้อยปี
นอกจากนี้ ภายใต้บทบาท SOCIAL PROTECTOR กรมศุลกากรได้เร่งปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นอย่างเข้มข้น สามารถตรวจยึดของผิดกฎหมาย การหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร 43,796 คดี สูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 20 คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,600 ล้านบาท เช่น การตรวจยึดยาเสพติดให้โทษ อาทิ ไอซ์ เฮโรอีน ยาบ้า เคตามีน โคเคน ได้รวมถึง 214 คดี คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 691 ล้านบาท ปริมาณรวมกว่า 917 กิโลกรัม
บุหรี่ผิดกฎหมาย บุหรี่ไฟฟ้า ในช่วง 9 เดือนแรกงบประมาณปี69 ตรวจยึดสินค้ากัญชาได้ถึง 3,309 คดี มูลค่ากว่า 474 ล้านบาท ศุลกากร จึงเตรียมตรวจเอ็กซ์เรย์สินค้าส่งออก ป้องกันพกพา นำสินค้าผิดกฎหมายออกนอกประเทศ
“ยอมรับทางสากลนิยมทำน้อยมาก แต่เพื่อป้องกันเรื่องผิดกฎหมาย จากเดิมไม่ค่อยเข้มงวดสินค้า และผู้เดินทางออกนอกประเทศ แม้ไทยไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติด แต่มีชายแดนติดกับประเทศผลิตยาเสพติด จึงต้องเข้มงวดการใช้ไทยเป็นตัวกลางส่งผ่านไปยังประเทศที่สาม การนำตำรวจหมา K9 มาช่วยดมกลิ่นในสนามบิน สินค้าส่งออก อาจต้องมาเข้มงวดมากขึ้น ผ่านหลายมาตรการ แต่คงไม่ตรวจทั้งหมดตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด 13 ล้านตู้ โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้โดยสาร และตู้สินอาจผิดกฎหมาย“ นายพันธ์ทอง
ภายใต้บทบาท TRADE ENABLER กรมศุลกากร ภายใต้แนวคิด “รับฟัง เพื่อพัฒนา และร่วมสร้างอนาคต” ได้ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ พิธีการ เช่น เก็บภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) ตั้งแต่บาทแรกสำหรับสินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท การทำ MOU กับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาระบบถ่ายลำสินค้าทางเรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ลดระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าถ่ายลำจากเฉลี่ย 4.58 วัน เหลือเพียง 0.65 วัน หรือลดลงร้อยละ 85.81 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิก OECD