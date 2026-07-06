ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 33.35-สอดคล้องทิศทางของสกุลเงินเอเชีย-เงินเยน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(6ก.ค.69)อ่อนค่าต่อเนื่องมาปิดตลาดที่ระดับ 33.35 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดของวันทำการก่อนหน้าที่ 33.14 บาทต่อดอลลาร์ฯ... เงินบาทขยับอ่อนค่าลงสอดคล้องกับทิศทางของสกุลเงินอื่น ๆ ในเอเชียและค่าเงินเยน ประกอบกับมีแรงกดดันเพิ่มเติมจากการปรับตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ ทิศทางของเงินดอลลาร์ฯ ยังคงมีแรงประคองจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ยังน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ ซึ่งทำให้มีแรงทยอยซื้อคืนเงินดอลลาร์ฯ ก่อนการเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 735 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 830 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 33.15-33.50บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ท่าทีของทางการญี่ปุ่นต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยน และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง