TRUE เผยกลุ่มซีพีขายหุ้นที่เหลือ 2.58% ให้ UBS ครบ

"ทรู คอร์ปอเรชั่น" แจง " เครือเจริญโภคภัณฑ์"และะบริษัทในกลุ่มของ CPG ขายหุ้น TRUE สัดส่วนไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ หลังจากขายล็อตแรกเมื่อ 27 ก.พ.69 จำนวน 4.7% และเมื่อ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมาได้ขายหุ้นเพิ่มอีก 2.706%
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) และบริษัทในกลุ่มของ CPG มีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนรวมไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้ขายหุ้นชุดแรก 4.7% และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ได้ขายหุ้นเพิ่มเติม 2.706% ตามลำดับ
โดย บริษัทได้รับแจ้งจาก CPG เพิ่มว่า เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 CPG และบริษัทในกลุ่มของ CPG ได้ขายหุ้น TRUE ส่วนที่เหลืออีก 2.585% ให้แก่ UBS AG London Branch เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ภายหลังธุรกรรมการซื้อขายหุ้นดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์ CPG และบริษัทในกลุ่มของ CPG จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TRUE ในระยะยาวต่อไป โดยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ ของ CPG และบริษัทในกลุ่มของ CPG คงเหลือถือหุ้น 19.72%