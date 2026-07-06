หุ้นปิดบวก 5.60 จุด หุ้นโรงไฟฟ้า-อาหารโดดเด่น สลับแรงเทขายทำกำไรกลุ่มแบงก์

SET ปิดที่ 1,616.88 จุด เพิ่มขึ้น 5.60 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขาย 66,131.05 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยหุ้นไทยวันนี้ปรับขึ้นตามตลาดภูมิภาค รับกระแสเงินทุนหมุนออกจากกลุ่มเทคโนโลยีโยกเข้ากลุ่ม Domestic play สลับแรงขายทำกำไรกลุ่มธนาคาร และเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มโรงไฟฟ้า อาหาร และส่งออก พรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบระหว่าง Overhang รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท 9 ก.ค.นี้ ให้กรอบแนวรับ 1,590 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด
ตลาดหุ้นไทย [SET] วันนี้ปิดที่ 1,616.88 จุด เพิ่มขึ้น 5.60 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขาย 66,131.05 ล้านบาท
การซื้อขายวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,620.47 จุด และจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,605.09 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 297 หลักทรัพย์ ลดลง 165 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 200 หลักทรัพย์
นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)กล่าวว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้ดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยตามตลาดภูมิภาค โดยเฉพาะตลาดที่ไม่มีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยการเคลื่อนไหวยังเป็นลักษณะหมุนเงินออกจากหุ้นเทคฯ เข้ากลุ่มบริโภคในประเทศ
สำหรับตลาดบ้านเราเผชิญแรงขายทำกำไรในกลุ่มธนาคารจากที่ราคาขึ้นไปในช่วงก่อนหน้านี้ โดยเม็ดเงินไหลเข้ากลุ่มอื่น ๆ อาทิ โรงไฟฟ้า อาหาร เนื้อสัตว์ รวมทั้งกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า
แนวโน้มวันพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งในกรอบ ระหว่างรอติดตามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาพ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท (วันที่ 9 ก.ค.) ซึ่งยังเป็นปัจจัย Overhang รวมทั้งติดตามการเปิดเผยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน เริ่มจากกลุ่มแบงก์ช่วงกลางเดือน ขณะที่บรรยากาศการลงทุนต่างประเทศ ยังเป็นการ Rebalance ลดน้ำหนักลงทุนในหุ้นเทคฯ กระจายไปลงทุนหุ้นอื่น ๆ
ประเมินกรอบแนวรับ 1,590 จุด และแนวต้าน 1,620 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 4,112.14 ล้านบาท ปิดที่ 39.25 บาท ลดลง 0.75 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 4,061.48 ล้านบาท ปิดที่ 229.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 3,485.69 ล้านบาท ปิดที่ 151.50 บาท ลดลง 2.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,914.13 ล้านบาท ปิดที่ 37.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 2,703.99 ล้านบาท ปิดที่ 64.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท