ปิดตำนานตื่นทองสตาร์ทอัพคริปโต 2560-2569 ทุนใหญ่กลืน กฎเหล็กดับฝันรายย่อย

อุตสาหกรรมคริปโทเคอร์เรนซีกำลังเผชิญการล้างไพ่ครั้งประวัติศาสตร์ ภาพจำของกลุ่มนักพัฒนาอิสระที่รวมตัวกันสร้างโปรเจกต์เปลี่ยนโลกในห้องนอนเมื่อเกือบสิบปีก่อนได้ตายจากไปแล้ว ปัจจุบันสังเวียนนี้ถูกยึดครองโดยองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสายป่านยาว กำแพงด้านใบอนุญาต ต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อพึ่งพิงทางธนาคาร ได้กลายเป็นคูเมืองที่สกัดกั้นผู้เล่นหน้าใหม่ ท่ามกลางโครงสร้างอำนาจใหม่ที่กลุ่มทุนเดิมกลับมาผูกขาดอุตสาหกรรมนี้อีกครั้ง
บทวิเคราะห์ของ CryptoSlate ระบุว่า ภูมิทัศน์อุตสาหกรรมคริปโตในปี 2569 ถูกพลิกโฉมจนแทบไม่เหลือเค้าเดิมเมื่อเทียบกับเมื่อเกือบทศวรรษก่อน ภายใต้แรงกดดันจากกฎระเบียบที่เข้มงวด ต้นทุนการขอใบอนุญาตที่พุ่งสูง และเม็ดเงินลงทุนที่ไหลไปรวมศูนย์อยู่ในมือผู้เล่นสถาบันรายใหญ่
คำถามที่น่าขบคิดยิ่งกว่าคือ อุตสาหกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นเพื่อท้าทายระบบการเงินแบบดั้งเดิม กำลังค่อย ๆ เดินย้อนกลับไปสู่โครงสร้างแบบเดียวกับที่เคยประกาศจะล้มล้างเสียเองหรือไม่
จาก Whitepaper สู่ภูเขาเอกสารทางกฎหมาย
อันด์เยลา ราดมิลัค (Andjela Radmilac) นักวิเคราะห์อาวุโสของ CryptoSlate ชี้ให้เห็นภาพความแตกต่างระหว่างสองยุคได้อย่างชัดเจน
ย้อนกลับไปในปี 2560 สตาร์ทอัพคริปโตต้องการเพียงทีมงานขนาดเล็ก Whitepaper หนึ่งฉบับ และชุมชนบน Telegram ก็สามารถระดมทุนผ่าน ICO จากนักลงทุนรายย่อยนับพันรายได้ แม้ยังไม่มีผลิตภัณฑ์ใช้งานจริงก็ตาม ขณะเดียวกันต้นทุนด้านกฎหมายแทบไม่มีความหมาย เพราะหน่วยงานกำกับดูแลในหลายประเทศยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสินทรัพย์ประเภทนี้คืออะไร
แต่เมื่อเข้าสู่ปี 2569 ภาพดังกล่าวกลับตาลปัตร
ผู้ประกอบการที่ต้องการให้บริการในสหรัฐ ยุโรป และเอเชียพร้อมกัน จำเป็นต้องเตรียมทั้งทีมกฎหมาย เจ้าหน้าที่กำกับดูแล ระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) พันธมิตรธนาคาร รวมถึงเงินทุนสำรองสำหรับข้อกำหนดด้านใบอนุญาต ก่อนจะเปิดให้บริการลูกค้าจริงได้เสียอีก
ข้อมูลจากที่ปรึกษาด้านใบอนุญาตระบุว่า สตาร์ทอัพที่ต้องการดำเนินธุรกิจครอบคลุมหลายรัฐของสหรัฐ ต้องเตรียมงบประมาณราว 750,000-1.2 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปีแรก และเมื่อกิจการขยายตัว ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายต่อปีอาจทะยานเกิน 2 ล้านดอลลาร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
กำแพงกฎหมายสูงขึ้นทุกทิศ
BitLicense ของรัฐนิวยอร์กยังคงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในใบอนุญาตที่ได้มายากที่สุด ผู้สมัครจำนวนมากต้องใช้เวลากว่า 1 ปี พร้อมแบกรับค่าที่ปรึกษาจำนวนมหาศาลกว่าจะผ่านกระบวนการอนุมัติ
ฝั่งยุโรป แม้กฎ MiCA จะกำหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำไว้เพียง 50,000 ยูโรสำหรับธุรกิจให้คำปรึกษา และ 150,000 ยูโรสำหรับผู้ให้บริการกระดานซื้อขาย แต่ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงต้นทุนตั้งต้นเท่านั้น ภาระที่แท้จริงกลับอยู่ที่ระบบธรรมาภิบาล การจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประจำองค์กร และข้อกำหนดด้านการรายงานที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการในยุโรปเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตลอดช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา
ขณะที่ในสหรัฐ ร่างกฎหมาย GENIUS Act สำหรับ Stablecoin เพื่อการชำระเงิน และ CLARITY Act ที่มุ่งจัดระเบียบโครงสร้างตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล แม้จะช่วยสร้างกติกาที่ชัดเจนขึ้น แต่ในอีกด้านหนึ่ง ที่ปรึกษาหลายรายมองว่ากฎหมายทั้งสองกลับยกระดับ "ต้นทุนการเข้าสู่ตลาด" จนเหลือเพียงผู้เล่นที่มีเงินทุนและทรัพยากรเพียงพอเท่านั้นที่สามารถแข่งขันได้
กล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายที่ออกแบบมาเพื่อสร้างมาตรฐาน อาจกลายเป็น "คูเมือง" ที่ช่วยปกป้องผู้เล่นรายใหญ่จากการแข่งขันของผู้ประกอบการหน้าใหม่โดยปริยาย
เงินทุนไหลเข้าสู่ผู้ชนะรายเดิม
แรงสั่นสะเทือนจากการล่มสลายของ Terra และ FTX ได้เปลี่ยนวิธีคิดของกองทุน Venture Capital อย่างถาวร
เงินลงทุนในอุตสาหกรรมคริปโตลดลงจากจุดสูงสุดกว่า 44,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2565 เหลือเพียงราว 9,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2567 ก่อนจะฟื้นกลับมาอยู่เหนือระดับ 20,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2568 ตามข้อมูลของ Gate Ventures
ขณะที่ Galaxy Digital รายงานว่า ไตรมาสแรกของปี 2569 มีเม็ดเงินลงทุนรวม 4,000 ล้านดอลลาร์จาก 355 ดีล โดยขนาดเฉลี่ยของแต่ละดีลพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดกว่า 4.5 ล้านดอลลาร์ และที่น่าสังเกตคือ บริษัทระยะเติบโตได้รับเงินลงทุนถึง 57% ของทั้งหมด ส่วนสตาร์ทอัพระยะเริ่มต้นเหลือเพียง 19%
ภาพดังกล่าวยิ่งชัดเจนขึ้นจากข้อมูลของ CryptoRank ซึ่งพบว่า เงินลงทุนในรอบ Series C ขึ้นไปพุ่งขึ้นถึง 1,020% เมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็น 28.4% ของเม็ดเงิน VC ทั้งหมด ทั้งที่มีเพียง 9 ดีลเท่านั้น ตรงกันข้าม กลุ่ม Seed และ Pre-seed รวมกันกลับได้รับเงินลงทุนเพียง 5.2%
ผลลัพธ์คือ ตลาด VC คริปโตกำลังมีลักษณะคล้าย "ดัมเบล" ที่น้ำหนักกระจุกอยู่ปลายทั้งสองด้าน ขณะที่ผู้เล่นระดับกลางกลับหดตัวลงอย่างน่าเป็นห่วง
ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนกองทุนใหม่ที่เข้ามาหล่อเลี้ยงผู้ประกอบการหน้าใหม่ก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง กองทุนคริปโตเกิดใหม่เพียง 8 แห่งสามารถระดมทุนรวมกันได้แค่ 1,100 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2569 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2563
สวนทางกับ Andreessen Horowitz ที่ประกาศระดมทุนกว่า 15,000 ล้านดอลลาร์ในเดือนมกราคม คิดเป็นมากกว่า 18% ของเม็ดเงิน VC ทั้งหมดในสหรัฐเมื่อปี 2568 ขณะที่ Dragonfly ก็ปิดกองทุนลำดับที่สี่มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์
ร็อบบี้ ฮาดิค (Robbie Hadick) หุ้นส่วนผู้จัดการของ Dragonfly ถึงกับเตือนว่า วงการ Venture Capital คริปโตกำลังเข้าสู่ "เหตุการณ์สูญพันธุ์ครั้งใหญ่"
ซื้อกิจการ เร็วและง่ายกว่าสร้างเอง
เมื่อการระดมทุนผ่าน VC ยากขึ้น การควบรวมกิจการ (M&A) จึงกลายเป็นเส้นทางลัดของผู้เล่นรายใหญ่
ข้อมูลจาก PitchBook ระบุว่า มูลค่า M&A ในตลาดคริปโตปี 2568 พุ่งทำสถิติใหม่ที่ 8,600 ล้านดอลลาร์จาก 267 ดีล เพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าจากปีก่อน ขณะที่เพียงไตรมาสสองของปี 2569 มูลค่าดีลก็แตะ 7,230 ล้านดอลลาร์ หรือเติบโตกว่า 26 เท่าภายในเวลาเพียงหกเดือน
Coinbase เข้าซื้อ Deribit ด้วยมูลค่า 2,900 ล้านดอลลาร์ กลายเป็นดีลใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรม ส่วน Ripple ใช้เงิน 1,250 ล้านดอลลาร์เข้าซื้อ Hidden Road เพื่อเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบัน
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเรียกการเข้าซื้อกิจการลักษณะนี้ว่า "Bridge M&A" เพราะสิ่งที่ผู้ซื้อกำลังจ่ายเงินซื้อ ไม่ใช่เพียงเทคโนโลยี แต่คือใบอนุญาต ความน่าเชื่อถือ และความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินที่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสร้างขึ้นได้
นั่นทำให้ "ความเหนือชั้นด้านเทคโนโลยี" ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จอีกต่อไป
ในปี 2569 ผู้ชนะคือผู้ที่มีเครือข่ายธนาคาร ลูกค้าสถาบัน ใบอนุญาตที่ครอบคลุมหลายเขตอำนาจ และชื่อเสียงที่สร้างความไว้วางใจในระดับองค์กร
ตรงกันข้าม แม้สตาร์ทอัพจะมีเทคโนโลยีล้ำหน้าเพียงใด หากไม่สามารถหาธนาคารมารับฝากเงินสำรองสกุล Fiat ได้ ก็อาจล้มเหลวตั้งแต่ก่อนเปิดให้บริการ เพราะในโลกคริปโตยุคใหม่ การหาพันธมิตรทางการเงินกลับกลายเป็นโจทย์ที่ยากกว่าการเขียนโค้ดเสียอีก
สำหรับประเทศไทยและอาเซียน ประเด็นนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้าม
แรงกดดันด้านต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายและความจำเป็นในการมีพันธมิตรสถาบัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงตลาดตะวันตกเท่านั้น กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไทยกำลังผลักดัน ไม่ว่าจะเป็น Digital Securities หรือการขยายอำนาจกำกับดูแลของ ก.ล.ต. ต่างก็เคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกับ MiCA และ GENIUS Act
คำถามจึงไม่ได้อยู่ที่ว่ากฎระเบียบจะเข้มงวดขึ้นหรือไม่ แต่อยู่ที่ว่า เมื่อกำแพงต้นทุนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ผู้ประกอบการรายเล็กยังจะมีพื้นที่สร้างนวัตกรรมได้มากเพียงใด หรือท้ายที่สุด อุตสาหกรรมที่เคยเปิดกว้างสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ จะเหลือพื้นที่ให้เฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพแบกรับต้นทุนเหล่านี้เท่านั้น