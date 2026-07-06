กรุงศรี คอนซูมเมอร์เปิดตัว'สแกนผ่อน ไม่ต้องพกบัตร'-ลุยขยายเครือข่ายพันธมิตรเป็น1หมื่นสาขา

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จับมือพันธมิตรร้านค้าชั้นนำกว่า 2,600 ร้านค้าทั่วประเทศ ต่อยอดธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระด้วยบริการ “สแกนผ่อน ไม่ต้องพกบัตร” นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่รวมการ "สแกนจ่าย" และ "การผ่อนชำระ" เข้าไว้ด้วยกันในขั้นตอนเดียว อำนวยความสะดวกให้สมาชิกบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผ่อนชำระสินค้าได้โดยไม่ต้องพกบัตรผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE เพื่อเลือกแผนผ่อนชำระที่ต้องการได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย บริหารค่าใช้จ่ายได้ตามต้องการ ครอบคลุมหลากหลายหมวดสินค้า ทั้งเครื่องใช้ในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ ไอที และแกดเจ็ต, ประกันภัย ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้บริการและผลักดันยอดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระให้เติบโต พร้อมขยายเครือข่ายร้านค้าพันธมิตรรวมกว่า 10,000 สาขาภายในปี 2569
นายอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้ให้บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลประกอบด้วย บัตรเครดิต กรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตโลตัส เปิดเผยว่า กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มุ่งพัฒนานวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ปัจจุบันตลาดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระมีแนวโน้มเติบโตเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาทำให้ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวัง และมองหาทางเลือกในการใช้จ่ายที่ยืดหยุ่น เช่น แผนผ่อนชำระแบบ 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ โดยจากข้อมูลการใช้จ่ายของลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2569 พบว่า หมวดสินค้าที่มีการทำรายการผ่อนชำระสูงสุด 5 อันดับแรก เรียงตามยอดใช้จ่าย ได้แก่ 1. หมวดมือถือ ไอที และอุปกรณ์แกดเจ็ต 2. หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 3. หมวดประกัน 4. หมวดออนไลน์ช้อปปิ้ง และมาร์เก็ตเพลส และ 5. หมวดสุขภาพและความงาม นอกจากนี้ ยังพบว่า การผ่อนชำระผ่านช่องทางอื่นๆโดยไม่ใช้บัตร เช่น ผ่อนออนไลน์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยมีสัดส่วนราว 20% ของธุรกรรมผ่อนชำระ
ดังนั้น กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จึงได้เดินหน้ายกระดับ “บริการสแกนผ่อน ไม่ต้องพกบัตร” นวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ที่รวมการ "สแกนจ่าย" และ "การผ่อนชำระ" เข้าไว้ด้วยกันในขั้นตอนเดียว อำนวยความสะดวกให้สมาชิกบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผ่อนชำระสินค้าได้โดยไม่ต้องพกบัตร เพียงใช้แอปพลิเคชัน UCHOOSE สแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าร้านพันธมิตร และเลือกแผนผ่อนชำระที่ต้องการเพื่อทำรายการผ่อนชำระผ่านแอปได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดขั้นตอนการรูดบัตรและการเซ็นชื่อ เปลี่ยนมาเป็นการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Biometric หรือ PIN บนสมาร์ทโฟน บริหารค่าใช้จ่ายได้ตามต้องการ เลือกได้เองว่าจะผ่อนสั้นเพื่อลดภาระเร็วขึ้น หรือผ่อนยาวเพื่อรักษาสภาพคล่องรายเดือน อีกทั้งยังได้สิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับการทำรายการผ่อนผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรสินเชื่อที่ลูกค้าถือ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคสังคมไร้เงินสด
ทั้งนี้ สมาชิกบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สามารถใช้ “บริการสแกนผ่อน ไม่ต้องพกบัตร” ณ ร้านค้าพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำที่ร่วมรายการกว่า 2,600 สาขาในหลากหลายหมวด อาทิ หมวดเครื่องใช้ในบ้าน, โทรศัพท์มือถือ ไอที และแกดเจ็ต, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ประกัน, ทองคำและเครื่องประดับ, สุขภาพและเวลเนส, ท่องเที่ยว, พลังงานแสงอาทิตย์, การศึกษา เป็นต้น
"จุดเด่นของ'บริการสแกนผ่อน ไม่ต้องพกบัตร'คือ การเชื่อมโยงลูกค้า ร้านค้า และแพลตฟอร์มทางการเงินเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อในการให้บริการ ตอกย้ำการสร้างระบบนิเวศสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระแบบครบวงจรที่ออกแบบมาเพื่อให้สมาชิกบัตรเครดิตและบัตรสินเชื่อในกลุ่มกรุงศรี คอนซูมเมอร์ สามารถทำรายการผ่อนชำระกับร้านค้าพันธมิตรได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องพกบัตรแต่สามารถทำรายการโดยใช้แอปพลิเคชัน UCHOOSE สแกนคิวอาร์ที่ร้านค้าเพื่อทำรายการผ่อนชำระ ในขณะที่ร้านค้าพันธมิตรของเรา ก็สามารถให้บริการผ่อนชำระได้ง่ายยิ่งขึ้นผ่านระบบ We Merchant ของบริษัท ดังนั้น จึงคาดว่านวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระอย่างต่อเนื่อง โดยกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้บริการและผลักดันยอดสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระให้เติบโต พร้อมขยายร้านค้าพันธมิตรเพิ่มรวมกว่า 10,000 สาขาภายในปี 2569"