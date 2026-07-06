ก.ล.ต.เร่งสอบข้อเท็จจริงรายการซื้อหุ้น TRUE หลังเตือนพบข้อสงสัย ขู่ฟันกม.หากเจอความผิด

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการ และโฆษก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ชี้แจงกรณีการเข้าซื้อหุ้น บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น [TRUE] โดยระบุว่า ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. ได้ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่มีการรายงานเข้ามา และพบข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล จึงได้มีการทำเครื่องหมายเพื่อเตือนผู้ลงทุนเกี่ยวกับข้อมูลรายงานแบบ 246-2 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2569
สำนักงาน ก.ล.ต.ระบุว่าได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ TRUE โดย สุภาพร พิมพงษ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.2174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.0992% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขณะที่ TRUEระบุว่าการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญ 3.1786% และเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 0.0388% เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ครบถ้วน และอยู่ระหว่างการสอบทาน เพราะอาจมีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทไม่เคยเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บุคคลเป็นการทั่วไป และในปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิแล้ว
ทั้งนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาข้อมูลและสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง หากพบว่ามีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก.ล.ต. จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไป