ฝาก USD ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 4% ผ่าน Fixed FCD ที่กรุงไทย

ธ.กรุงไทย ดัน Fixed FCD บัญชีฝากประจําเงินตราต่างประเทศ สกุลเงิน USD ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 4% ต่อปี พร้อมต่อยอดให้เงินทำงานต่อเนื่องผ่านบัญชี Global Savings ตอบโจทย์การเงินใหม่ ตามแนวคิด ก้าวสู่การออมไร้พรมแดน
ปัจจุบันความต้องการถือเงินหลายสกุลกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น ทั้งจากการลงทุนต่างประเทศ การส่งบุตรเรียนต่างประเทศ การเดินทาง รวมถึงการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้การจัดการทางการเงินสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Financial Management) กลายเป็นอีกหนึ่งเทรนด์สําคัญของโลกการเงินยุคใหม่ ในยุคที่การลงทุน การใช้ชีวิต และโอกาสทางการเงินเชื่อมต่อกับโลกมากขึ้น การถือเงินสกุลต่างประเทศจึงไม่ใช่เรื่องของนักลงทุนรายใหญ่เพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไป แต่กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญของคนรุ่นใหม่ , กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งในทรัพย์ , ผู้ที่มีแผนลงทุนในต่างประเทศ , ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานศึกษาในต่างประเทศ , ผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศเป็นประจำ และ ผู้สนใจการลงทุน
นั่นจึงทำให้ “ธนาคารกรุงไทย” ได้พัฒนาระบบนิเวศด้านการบริหารเงินตราต่างประเทศให้ครอบคลุมทั้งการฝาก ถอน แลก โอน และต่อยอดการลงทุน ผ่านบัญชีเดียว เพื่อช่วยให้สามารถบริหารเงินตราต่างประเทศได้สะดวกและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิด “ก้าวสู่การออมไร้พรมแดน” ผ่านผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากต่างประเทศ “Fixed FCD” และบัญชี “Global Savings” เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถบริหารเงินสกุลหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพักเงิน รับดอกเบี้ย และต่อยอดสู่โอกาสการลงทุนทั่วโลก
โดย “Fixed FCD” เป็น “บัญชีฝากประจําเงินตราต่างประเทศ” ที่ไม่มียอดฝากขั้นต่ำ สามารถเลือกฝากได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ผ่าน 3 สกุลเงิน ได้แก่ USD , GBP และ EUR พร้อมอัตราดอกเบี้ยที่น่าสนใจ ได้แก่
- ฝากประจํา FCD GBP ระยะ 3 เดือน ดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
- ฝากประจํา FCD EUR ระยะ 3 เดือน ดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
- ออมสั้น ฝากประจํา FCD USD มีทั้ง 1,2,3 เดือน ดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
- ออมยาว ฝากประจํา FCD USD 12 เดือน ดอกเบี้ยสูง 4.00% ต่อปี
และที่สำคัญ อย่าลืมผูกบัญชีกับบัญชี “Global Savings” หลังครบกำหนดให้เงินฝากโอนเข้าสู่บัญชี Global Savings เพื่อรับดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง โดย USD ได้ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี , GBP ได้ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และ EUR ได้ดอกเบี้ย 1% ต่อปี หรือจะแลกเงินตราทั้ง 3 สกุล ฝากเข้าบัญชี Global Savingsให้เงินทำงานต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมการลงทุนและการใช้จ่ายต่างประเทศในอนาคต
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fixed FCD, Global Savings ได้ที่ www.krungthai.com และรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสําหรับ Krungthai WEALTH ได้ที่ https://wealth.krungthai.com
หมายเหตุ: เงื่อนไขอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารประกาศบนเว็บไซค์ | บัญชีเงินฝากประจำเงินตราต่างประเทศ สำหรับลูกค้าบุคคลเท่านั้น | อัตราดอกเบี้ยฝากประจำมีผล ณ วันที่ 19 พ.ค. 2569 เป็นต้นไป | อัตราดอกเบี้ย Global Savings เมื่อฝาก 6 สกุลเงิน (USD, EUR, GBP, CNY, AUD, NZD) อาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรศึกษารายละเอียด และทำความเข้าใจก่อนทำการซื้อขาย | การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ก่อนตัดสินใจลงทุน