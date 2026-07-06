“JAS-MONO” ลงนามความร่วมมือผนึก “ไปรษณีย์ไทย” เปิดมิติใหม่การโหวตทีมพรีเมียร์ลีกอังกฤษผ่านโปสการ์ดออนไลน์

ดร.โสรัชย์ อัศวะประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS , คุณนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ MONO ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน MONOMAX พร้อมด้วย ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อศึกษาการพัฒนากิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่ชื่นชอบ ผ่านโปสต์การ์ดออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Prompt Post ด้วยฟังก์ชัน e-Vote ความร่วมมือทั้งสามองค์กรในครั้งนี้เป็นการผสานจุดแข็งด้านเครือข่าย เทคโนโลยีดิจิทัล และคอนเทนต์กีฬา เพื่อเปิดโอกาสให้แฟนบอลสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมยกระดับประสบการณ์การรับชม และสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาล เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ณ อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล แจ้งวัฒนะ เมื่อวันก่อน