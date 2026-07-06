หุ้นปิดเช้าลบ 1.58 จุด รับแรงขายแบงก์ใหญ่กดดัน ภาพรวม Upside เริ่มจำกัดแนะชะลอไล่ราคา

SETปิดเช้าที่ 1,609.70 จุด ลดลง 1.58 จุด (-0.10%) มูลค่าซื้อขายราว 39,862 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ ระบุตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ ระยะสั้น Upside เริ่มจำกัดหลังดีดรับ Fund Flow ไหลเช้าไปมากแล้วดัน P/E พุ่งสวนทางกำไรบริษัทจดทะเบียน (EPS) ยังฟื้นตัวช้า แนะชะลอไล่ราคารอจังหวะย่อตัวค่อยเข้าสะสม แนวโน้มช่วงบ่ายคาดแกว่งในกรอบ 1,590-1,620 จุด จับตาบันทึกประชุมเฟด และศาลรัฐธรรมนูญตีความ พ.ร.ก.กู้เงิน สัปดาห์นี้
ตลาดหุ้นไทย [SET] ปิดภาคเช้าที่ 1,609.70 จุด ลดลง 1.58 จุด (-0.10%) มูลค่าซื้อขายราว 39,862 ล้านบาท
การซื้อขายภาคเช้าดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดภาคเช้า โดยทำจุดสูงสุด 1,620.47 จุด และจุดต่ำสุด 1,6.05.09 จุด
นายสรพล วีระเมธีกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุน บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งไซด์เวย์ โดย บล.กสิกรไทย ให้เป้าหมายดัชนี 1,620 จุด เห็นระยะสั้น Upside จำกัด หลังจากขึ้นมารับ Fund Flow ไหลเข้าภูมิภาค รวมถึงไหลเข้าตลาดหุ้นไทย 4 หมื่นล้านบาท YTD ดัน P/E ขึ้นไปสูง
แต่รอบนี้จาก EPS ฟื้นช้า ทำให้ upside ขึ้นยาก คาดว่าดัชนี SET จะไปได้อย่างมากที่ 1,650 จุด ดังนั้น แนะให้รอย่อแล้วค่อยเข้าซื้อ ระยะสั้นมองบาง Sectoe มี Valuation ตึงตัวแล้วให้ย้าย (Rotate) ไปกลุ่มที่ยัง Laggard เช่น กลุ่มโรงไฟฟ้ายังมี upside ซึ่งวันนี้ แนะนำ BGRIM หรือหุ้นแถว 2 ที่เคยเสียประโยชน์จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ
ในสัปดาห์นี้ยังต้องติดตาม Fed Minute ในวันพุธที่ 8 ก.ค. และวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดว่าตลาดจะแกว่งตัวในกรอบ 1,590-1,620 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,886.72 ล้านบาท ปิดที่ 227.00 บาท ลดลง 6.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,520.84 ล้านบาท ปิดที่ 150.50 บาท ลดลง 3.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,377.35 ล้านบาท ปิดที่ 39.25 บาท ลดลง 0.75 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,788.16 ล้านบาท ปิดที่ 188.50 บาท ลดลง 4.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,714.92 ล้านบาท ปิดที่ 64.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท