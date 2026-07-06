ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเวที กสศ. หนุนการพัฒนา “ทุนมนุษย์”

อัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเวทีเสวนาหัวข้อ “ALL FOR EDUCATION ร่วมลงทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและอนาคตทุนมนุษย์ไทย” ในงานสัมมนาวิชาการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา Equity Forum 2026 จัดโดย กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2569 โดยมีผู้แทนจากหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เน้นย้ำว่าทุนมนุษย์เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง พร้อมยกตัวอย่างพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจตลาดทุนผ่านโครงการ "คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย ใส่ใจเรื่องการเงิน" ซึ่งตั้งเป้าส่งมอบคอมพิวเตอร์พร้อมบันทึกชุดความรู้ทางการเงิน 5,000 เครื่อง ภายใน 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2568 จนถึงขณะนี้ องค์กรต่าง ๆ ในภาคธุรกิจตลาดทุนได้ร่วมกันบริจาคคอมพิวเตอร์กว่า 1,600 เครื่อง และส่งมอบให้โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนทรัพยากรกว่า 140 แห่ง
การขับเคลื่อนการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านกลไกของตลาดทุนและภาคธุรกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “The Trusted Gateway to Inclusive Opportunities” ที่มุ่งเป็นประตูสู่โอกาสที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน