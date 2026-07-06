Bitget เตือนบิตคอยน์เสี่ยงแตะ 50,000 ดอลลาร์ หากบอนด์ยิลด์ยังพุ่งต่อ-แนะกระจายพอร์ตลงทุนไปสินทรัพย์อื่น

นางสาวเกรซี่ เฉิน กรรมการผู้จัดการ บิตเก็ต (Bitget) แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโทเคอร์เรนซีและบริษัท Web3 กล่าวว่า ราคาบิตคอยน์ปรับตัวลงแตะระดับ 58,000 ดอลลาร์ จากการที่กองทุน Bitcoin Spot ETF มีเงินทุนไหลออกสุทธิมากกว่า 4,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคม จากตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ออกมาสูงกว่าคาดทำลายความหวังของตลาดเรื่องการลดดอกเบี้ยในระยะสั้นของธนาคารกลางสหรัฐฯส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงตึงตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกจากนักลงทุนระดับวาฬยังคงเดินหน้าช้อนซื้อบิตคอยน์สะสม ควบคู่ไปกับปริมาณสำรองบิตคอยน์บนกระดานเทรดที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันนักลงทุนระยะยาว (Long-term Holders) กำลังเผชิญกับสภาวะขาดทุนที่ยังไม่ได้บันทึก (Unrealized Losses) รวมกันมากกว่า 10 ล้าน BTC ซึ่งในอดีตระดับตัวเลขเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นใกล้เคียงกับช่วงจุดต่ำสุดของตลาด
"ปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตาในครึ่งปีหลังคือสภาพคล่องในตลาดจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของทุกสินทรัพย์ สิ่งที่นักลงทุนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ, ตัวเลขเงินเฟ้อ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงพุ่งสูงและเงินทุนยังไหลออกจาก ETF ต่อเนื่อง ก็จะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจกดดันให้ราคาบิตคอยน์ลงไปทดสอบแนวรับถัดไปในโซน 54,000 - 50,000 ดอลลาร์ได้"
อย่างไรก็ดี ดัชนีดอลลาร์ (DXY) ทรงตัวอยู่ที่ราว 101.3 และบอนด์ยิลด์ 10 ปีอยู่ที่ 4.39% สะท้อนว่านักลงทุนยังไม่ได้ตื่นตระหนกจนต้องรีบหมุนเงินเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยแบบสุดตัว คาดว่าทิศทางการปรับตัวลงของตลาดคริปโทไม่น่าจะลงไปมากกว่านี้อีกมองเป็นโอกาสเข้าซื้อสะสมได้ นอกจากนี้นักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์อื่นๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้ โดยในส่วนของดัชนี S&P 500 คาดการณ์เป้าหมายสิ้นปีอยู่ที่ระดับ 7,500 - 8,000 จุด แรงหนุนจากผลประกอบการภาคธุรกิจที่ยืดหยุ่นและการลงทุนในกลุ่ม AI ที่ยังคงขยายตัว ส่วนราคาทองคำจะขยับขึ้นไปอยู่ที่ 4,900-6,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ภายในสิ้นปีนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันคาดว่าจะยังคงผันผวนสูงจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังดำเนินอยู่
**จัด'UEX Futures League'หนุนผสมผสานรูปแบบดิจิทัล-ดั้งเดิม**
ทั้งนี้ เพื่อตอกย้ำภาพการเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ครบวงจรรายแรก ล่าสุด Bitget ได้จัดการแข่งขัน "UEX Futures League" ทัวร์นาเมนต์จำลองรูปแบบ Esports ที่ผสมผสานทั้งตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลและตลาดการเงินดั้งเดิม (Traditional Financial Markets) อย่างเช่นสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีตลาดหุ้น ฯลฯเข้าไว้ด้วยกันภายใต้รูปแบบการแข่งขันหนึ่งเดียวโดยสามารถซื้อขายได้ด้วยบัญชีเดียวเท่านั้น
"ความเชื่อมโยงระหว่างสินทรัพย์ดิจิทัลและสินทรัพย์การลงทุนดั้งเดิมมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ครึ่งปีแรกของปีนี้ผลตอบแทนของคริปโทและหุ้นที่เกี่ยวข้องอาจจะย่ำแย่กว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับเอไอ แต่เรามองว่ามีโอกาสสูงที่เม็ดเงินลงทุนจะย้ายกลับมายังคริปโทในช่วงปลายปีนี้ โดยปัจจัยที่ต้องจับตาคือกฎหมาย CLARITY Act ที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากสถาบันกลับมาได้อีกมากรวมถึงนโยบายการเงินสหรัฐฯที่จะเริ่มมีความชัดเจน"