TSE จับมือ LONGI จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ลุย Solar Big Lot

"ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่"จับมือ LONGI จัดหาแผงโซลาร์เซลล์ เดินหน้า Solar Big Lot เตรียม COD 4 โครงการแรก 30.2 MW ต้นปี 2570
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เดินหน้าขยายการลงทุนด้านพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Strategic Partnership Agreement) กับ LONGI ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำระดับโลก เพื่อเป็นผู้จัดหา (Supplier) แผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการ Solar Big Lot ของกลุ่มบริษัทฯ ในกลุ่มที่จะดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ปี 2570 และปี 2571
ภายใต้แผนดำเนินงานดังกล่าว โครงการระยะแรกได้เริ่มก่อสร้างและจะมีกำหนด COD จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 30.20 เมกะวัตต์ (MW) ในช่วงต้นปี 2570 จากนั้นบริษัทฯ จะทยอยเปิดดำเนินการ COD อีก 24 โครงการ กำลังการผลิตรวม 198.86 เมกะวัตต์ในช่วงปี 2571–2573 เมื่อโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ จะมีกำลังการผลิตจากโครงการ Solar Big Lot เฟส 1 และ 2 รวมทั้งสิ้น 229.06 เมกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนของ TSE และสะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) พร้อมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธุรกิจในระยะยาว
ดร.แคทลีน มาลีนนท์ กล่าวว่า LONGI เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ชั้นนำระดับโลกที่มีเทคโนโลยีและมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับ ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับการพัฒนาโครงการ Solar Big Lot ของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพอุปกรณ์ ความมั่นคงของการจัดหา และการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของ TSE ในอนาคต