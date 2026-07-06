สุภาพร พิมพงษ์ เก็บหุ้น TRUE อีก 3.2174% รวมถือ 7.0992% ด้านบริษัทแจงข้อมูลอาจคลาดเคลื่อน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น [TRUE] โดย สุภาพร พิมพงษ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 3.2174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.0992% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 3.2174% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.0992% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ขณะที่ TRUE ชี้แจงกรณีมีบุคคลท่านหนึ่งแจ้งแบบ 246-2 ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ถึงการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวนประมาณ 3.1786% และเป็นหุ้นบุริมสิทธิ 0.0388% คิดเป็นจำนวนได้มารวม 3.2174% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทหลังการได้มาของบุคคลดังกล่าว คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 7.0992% ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ นั้น ข้อมูลดังกล่าว เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ครบถ้วน และอยู่ระหว่างการสอบทาน
นอกจากนี้ บริษัทมีข้อสังเกตว่าข้อมูลในแบบ 246-2 ดังกล่าว อาจมีความไม่ถูกต้อง เนื่องจากบริษัทไม่เคยเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิให้แก่บุคคลเป็นการทั่วไป และในปัจจุบันบริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิแล้ว โดยบริษัทได้แจ้งข้อเท็จจริงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในวันเดียวกัน และได้ทราบว่า สำนักงาน ก.ล.ต. จะติดต่อสอบถามข้อเท็จจริงจากบุคคลผู้ยื่นแบบ 246-2 ดังกล่าว สถานการณ์ในขณะนี้ จึงต้องรอผลการสอบทานข้อมูลจากบุคคลดังกล่าวโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไป
ทั้งนี้ บริษัทคาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่อย่างใด